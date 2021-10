Prime Gaming: 9 PC-Spiele gratis im November 2021

League of Legends: Die Prime Gaming Capsule enthält 650 Riot Points, einen Skin im Wert von 1350 RP, den Spieler noch nicht besitzen, fünf permanente Championsplitter, 200 Orange Essenz, zwei Sets Ewige aus Serie 1 sowie einen 30-tägigen EP-Boost.

League of Legends E-Sports: Zuschauer des League of Legends World Championship bekommen ein spezielles E-Sport-Emote. Weitere exklusive E-Sport-Emotes werden bei internationalen „League of Legends“-E-Sportevents 2022 vergeben.