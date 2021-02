Prime-Deals: Zum Wochenende 300 Filme für je nur 99 Cent ausleihen

René Resch

Prime-Mitglieder können sich aktuell wieder ausgewählte Filme für nur 99 Cent leihen. Darunter sind einige Highlights.

Vergrößern Prime-Deals: Zum Wochenende 300 Top-Filme für 99 Cent ausleihen © Amazon

Amazon hat wie jeden Monat neue Prime-Deal-Filme in seinem Streaming-Dienst Amazon Prime Video im Angebot. Bis zum Sonntag, dem 28. Februar 2021 haben Amazon Prime-Mitglieder dabei die Möglichkeit einige ausgewählte Filme für je 0,99 Euro auszuleihen und zu streamen.

Zu den Amazon Prime-Deals für 99 Cent

Wenn Sie sich für einen oder mehrere Filme entscheiden, haben Sie nach dem Ausleihen 30 Tage Zeit, den Film zu sehen. Sobald der Film einmal gestartet wurde, haben Sie 48 Stunden Zeit den Film zu beenden.

300 Filme im Angebot

Eine komplette Liste würde bei 300 Filmen den Rahmen sprengen. Unter den Deals sind jedoch natürlich einige Highlight-Fime. So können Sie an diesem Wochenende zum Beispiel "Guardians of the Galaxy: Vol. 2", "Avengers: Age of Ultron", "Hitman: Agent 47", die Ice-Age-Filme oder einige Klassiker wie "Und täglich grüsst das Murmeltier" oder "Starship Troopers" für einen knappen Euro ausleihen.



Zu den Amazon Prime-Deals für 99 Cent



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.