Prime Deals: Elf Filme für nur je 99 Cent ausleihen

Denise Bergert

Amazon-Prime-Kunden können sich heute bei Amazon Prime Video 13 Filme für je nur 99 Cent ausleihen.

Vergrößern Zum Wochenende startet Amazon wieder sein Prime-Deals-Angebot. © Amazon

Online-Händler Amazon hat pünktlich zum Wochenende wieder einen Prime Deal mit Filmen auf Amazon Prime Video gestartet. Amazon-Prime-Abonnenten können dabei insgesamt elf Filme bis Sonntag zum Vorzugspreis von nur 99 Cent ausleihen. In der Auswahl finden sich sieben Actionfilme, darunter der Thriller Angel Has Fallen mit Gerard Butler und Morgan Freeman sowie der Ausbrecher-Kracher Escape Plan: The Extractors mit Sylvester Stallone in der Uncut-Version. Mit Fast & Furious: Hobbs & Shaw findet sich sogar ein Film in 4K-Auflösung unter den aktuellen Prime Deals.

Ebenfalls an Bord sind der deutsche Liebesfilm Traumfabrik mit Dennis Mojen und Emilia Schüle sowie das spannende Endzeit-Drama Light of My Life mit Casey Affleck und Elisabeth Moss. Der Nachwuchs kommt mit Benjamin Blümchen und Playmobil: Der Film auf seine Kosten.

Ausgeliehen werden die einzelnen Filme mit einem Klick auf den „Ausleihen“-Button. Danach haben Prime-Kunden 30 Tage lang Zeit, sich den Film anzuschauen. Wurde die Wiedergabe einmal gestartet, bleibt der geliehene Film 48 Stunden lang verfügbar. Nach Ablauf dieser Frist, wird er aus der Film-Bibliothek entfernt.

Prime Deals: Filme für 99 Cent bei Amazon leihen