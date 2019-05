Prime Deals: 10 Filme für je 99 Cent ausleihen

A Prayer Before Dawn (IMDB-Wertung: 6,9 ) Der junge Brite Billy Moore hat sich in Bangkok beim Dealen erwischen lassen und ist nun im härtesten Knast von Thailand gelandet. Er spricht kein Thai, hat kein Geld, braucht dringend Stoff und ist ein blasser Exot unter den schwer tätowierten einheimischen Gefangenen. Aber Billy kann boxen. In der äußerst brutalen Knasthierarchie ist das seine einzige Überlebenschance...

A Private War (IMDB-Wertung: 6,7 ) Marie Colvin, die berühmte Kriegsreporterin, setzt ihr Leben an den umkämpften Fronten aufs Spiel. Ihr letzter Auftrag führt sie zu dem gefährlichsten Ort der Welt, in die syrische Stadt Homs.

Book Club (IMDB-Wertung: 6,1 ) Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) sind beste Freundinnen. In ihrem regelmäßig stattfindenden Buchclub treffen sich die Vier, um bei jeder Menge Wein über alle möglichen Themen zu reden, nur um Männer geht es dabei zumeist nicht mehr. Das ändert sich schlagartig, als Vivian ein neues Buch vorschlägt: "Fifty Shades of Grey".

Ein Rezept für die Liebe (IMDB-Wertung: 5,7 )

Nikki (Emma Roberts) ist eine talentierte, aufstrebende Chefköchin in London. Als sie nach Hause zu dem Pizzashop ihrer Familie in Little Italy zurückkehrt, lässt sie eine Romanze mit einem Freund aus ihrer Kindheit, Leo (Hayden Christensen), wiederaufleben. Aber da gibt es ein Hauptproblem: er ist der Sohn von dem Erzfeind ihrer Familie in dem Pizzageschäft.