Prime Day vs. Black Friday: Wann es die besten Angebote gibt

Auf den Black Friday warten oder lieber gleich an Prime Day zuschlagen? Wann wird es die besseren Angebote bei Amazon geben? Wir machen die Analyse: So viel kosteten die Topseller am Prime Day 2019 und zum Vergleich an Black Friday 2019.

Der diesjährige Prime Day wurde wegen der Corona-Krise verschoben und findet nun anstatt im Juli erst am 13. Oktober 2020 statt. Dadurch liegt das Datum relativ nahe an der Black Friday-Woche, die Ende November starten wird. Die zwei größten Amazon-Events des Jahres kurz hintereinander: Mache Verbraucher wollen vielleicht nicht gleich an Prime Day zuschlagen, sondern noch abwarten, ob es das gewünschte Produkt an Black Friday oder im Vorweihnachts-Sale noch günstiger geben wird. Aber lohnt sich das Warten? Gibt es an Black Friday bessere Angebote als am Prime Day?

-> Hier zeigen wir schon jetzt die besten Amazon-Angebote

Amazon wird die besten Preise am Prime Day bieten

Wir haben uns ein paar der Topseller-Produkte vom Prime Day 2019 angesehen und analysiert, wie gut das Angebot jeweils war. Es zeigt sich: In den meisten Fällen war der Preis an Prime Day besser oder gleich gut wie der Preis am Black Friday. Da der Prime Day als Amazon wichtigstes Verkaufsevent angesehen wird, an dem ausschließlich Prime-Mitglieder attraktive Preisvorteile erhalten, wäre es unglaubwürdig, wenn Amazon nach dem Prime Day bessere Angebote bringen würde. Denn das würde dem Image des Prime Day schaden. Man kann davon ausgehen, dass der Prime Day 2020 der Kick-Off für eine wochenlange Angebote-Saison sein wird, die bis Ende des Jahres andauern wird.

Ab Black Friday muss man mit Lieferengpässen rechnen

Dieses Jahr könnte es zu Lieferengpässen oder gar Ausverkäufen kommen, da die Events kurz hintereinander stattfinden und zeitgleich die ersten Weihnachtskäufe gemacht werden. Die besondere Situation globaler Lock-Downs hat zudem dazu geführt, dass immer mehr Menschen online shoppen.

So viel kosteten die Topseller am Prime Day 2019:



SanDisk Ultra 400GB microSDXC Speicherkarte

Die 400 GB Speicherkarte von SanDisk war während des Prime Day 2019 als Blitzangebot um 19 Euro reduziert. Von zuvor 69 Euro sank der Preis auf 49,99 Euro. Zum fast gleichen Preis war die Speicherkarte dann auch am darauffolgenden Black Friday wieder zu haben.

Prime Day: 49,99 statt 69 €

Black Friday: 49 € statt 64 €

Aktueller Preis: 47,77 Euro



Zur SanDisk Speicherkarte



Fire TV Stick 4K Ultra HD

Gerade bei Amazon Geräten wie dem Fire TV Stick kann man davon ausgehen, dass der Preis zum Black Friday nicht besser sein wird als der Prime Day-Preis. Der Fire TV Stick 4K war am Prime Day und am Black Friday ganze 50 Prozent günstiger zu haben! Normal kostet er knapp 60 Euro. Es ist davon auszugehen, dass er auch dieses Jahr an beiden Aktionstagen wieder für knapp 30 Euro angeboten wird.

Prime Day: 29,99 € statt 59,99 €

Black Friday: 29,99 € stat 59,99 €

Aktueller Preis: etwa 59 Euro

Fire TV 4K Ultra HD bei Amazon



Fire TV Stick

Das gilt auch für die Standard-Variante ohne 4K-Auflösung. Der TV-Stick war an beiden Tagen um die Hälfte günstiger. Auch dieses Jahr sind wieder ähnlich krasse Rabatte für die TV-Sticks zu erwarten - auch weil Amazon kürzlich eine neue Fire TV-Generation mit mehr Leistung und einer neuen TV-Oberfläche vorgestellt hat.



Prime Day: 19,99 statt 39,99

Black Friday: 19,99 statt 39,99

Aktueller Preis: um die 39 Euro

Fire TV bei Amazon





Samsung MZ-76Q2T0BW Interne SATA SSD 2TB

Die SSD Festplatte von Samsung mit 2 TB war am letzten Prime Day nur 9 Euro günstiger – am darauffolgenden Black Friday im November war das Angebot dann tatsächlich besser: Sie kostete nur 213 Euro anstatt 229 Euro davor – eine Ersparnis von 7 %. Bei diesem Produkt bewahrheitet sich unsere Annahme also nicht. Hier war der Deal am Black Friday am besten. Derzeit ist die interne SSD sogar noch günstiger zu haben: Für 203,67 Euro aktuell.

Prime Day: 220 statt 229 €

Black Friday: 213 €

Aktueller Preis: 203,67 € (im Angebot)

Samsung interne SSD bei Amazon



OSRAM Smart+ Plug, ZigBee schaltbare Steckdose

Die smarte Steckdose für eine Lichtsteuerung per Smartphone war letztes Jahr während des Prime Day besonders gefragt. Damals war sie von 14,99 Euro auf 8,99 Euro heruntergesetzt – eine Rabatt von 40 %. An Black Friday war die Smart+ Plug von Osram zwar wieder im Angebot - aber deutlich teurer: am 29.11.19 kostete sie 17,99 Euro. Bei diesem Produkt lohnte es sich also, das Prime Day-Angebot wahrzunehmen: es war ganze 50 % günstiger als am Black Friday.

Prime Day: 8,99 statt 14,99 €

Black Friday: 17,99 €

Aktueller Preis: 27 €

OSRAM smarte Steckdose bestellen





iPhone 8 (256 GB)

Bei diesem Top-Deal am Prime Day 2019 können wir leider keinen Vergleich ziehen. Das iPhone 8 war ganze 250 Euro günstiger, sprich für nur 599,99 Euro zu bekommen und ging weg wie warme Semmeln. Danach war es dann auch ausverkauft und schließlich am Black Friday nicht mehr erhältlich. Auch dieses Jahr wird es vermutlich gute iPhone-Angebote zum Prime Day geben – nicht zuletzt weil Apple diesen Herbst die neueste iPhone-Generation herausbringen wird.

Prime Day: 599,99 statt 850 €

Black Friday: ausverkauft

Heute nicht mehr verfügbar

iPhone 8 gebraucht oder als Warehouse Deal bei Amazon



Fazit

Die Angebote im letzten Jahr lassen den Schluss zu, dass es am Black Friday und in den darauffolgenden Xmas-Sale-Wochen zumindest keine besseren Angebote als am Prime Day geben wird. Es wird sich also in den meisten Fällen lohnen, schon an den beiden Prime Day-Tagen, dem 13. und 14. Oktober auf Schnäppchenjagd zu gehen.





