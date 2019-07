Prime Day: iPhone XR so günstig wie nie

Peter Müller

Jede Menge Schnäppchen heute und morgen bei Amazon. Aber aus dem Angebot sticht eines heraus: iPhone XR für 679,99 Euro.

Es ist das derzeit meist nachgefragte iPhone, wie Apple immer bestätigt: Das iPhone XR. Vorgestellt im September 2018 und seit Anfang November des Vorjahres im Handel, bietet das iPhone XR die gleichen Techniken wie das iPhone XS (Max): Den ultraschnellen Chip A12 Bionic, die True-Depth-Kamera an der Vorderseite mitsamt Gesichtserkennung FaceID und eine starke Kamera auf der Rückseite, deren Algorithmen im Portraitmodus den Vorder- vom Hintergrund zu trennen vermögen. Nur das Display zeigt einen wesentlichen Unterschied, doch auch mit dem Liquid-Retina-LCD sind brillante Farben und starke Kontraste möglich. Dafür bietet das XR auch die beste Akkulaufzeit aller iPhones, wie wir auch in unserem Test verifizieren konnten.



Apple verkauft das iPhone XR mit 64 GB Speicher seit jeher für 849 Euro, nur wenn man ein altes iPhone von Apple in Zahlung nehmen kann, bekommt man es günstiger.

Insofern ist der Preis, den Amazon am Prime Day für das iPhone XR aufruft, der niedrigste, den wir bisher gesehen haben: 679,99 Euro, 169,01 Euro niedriger als der Listenpreis. Das Angebot gilt ab Montag, 15. Juli, 8 Uhr und nur so lange der Vorrat reicht - maximal bis zum Ende des Prime Days am Dienstag um 23.59 Uhr. Derzeit sind noch alle Farben erhältlich.

Auch die anderen Kapazitäten sind günstig wie nie: Das iPhone XR mit 128 GB kostet 729,99 Euro, das mit 256 GB 849,99 Euro - also gerade mal 99 Cent mehr als bei Apple das Modell in der Grundkonfiguration mit 64 GB Speicher.



