Prime-Day: Xiaomi-Smartphones megagünstig bei Amazon kaufen

Während des Prime-Day von Amazon gibt es einige der beliebten Xiaomi-Handys zu super-günstigen Preisen.

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Darunter auch einige verschiedene Smartphones des beliebten Herstellers Xiaomi zu absoluten Top-Preisen, darunter etwa das Mi 11, das Redmi Note 10 oder das Poco F3.

Die verschiedenen Smartphone-Deals von Xiaomi haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Xiaomi-Smartphones zu Dealpreisen bei Amazon

Xiaomi Redmi Note 10 + Kopfhörer

6,43 Zoll, AMOLED-Display, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 48 MP Quad-Rückkamera, 13 MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11

für 149,90 statt 199,99 Euro in Grau - Weiß - Grün

POCO X3 PRO NFC + Kopfhörer

6,67 Zoll, AMOLED-Display 120 Hz, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 48 MP Quad-Rückkamera, 20 MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11

für 199,90 statt 299,90 Euro in Schwarz - Blau - Bronze



Xiaomi Redmi Note 10 5G + Kopfhörer

6,5 Zoll, FHD+, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 48 MP Triple-Rückkamera, 8 MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11

für 199,90 statt 249,90 Euro in Grau - Silber - Blau - Grün



Xiaomi Redmi Note 10 Pro + Kopfhörer

6,67 Zoll, AMOLED-Display, 120 Hz, 6 GB RAM, 64 GB Speicher, 108 MP Quad-Rückkamera, 13 MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11

für 239,90 statt 279,90 Euro in Grau - Blau - Bronze

POCO F3 5G+ Kopfhörer

6,67 Zoll, AMOLED-Display 120 Hz, 48 MP Quad-Rückkamera, 20 MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11

für 319,90 statt 399,90 Euro in Schwarz - Weiß - Blau

Xiaomi Mi 11i 5G + Kopfhörer

6,81 Zoll, AMOLED-Display+ AdaptiveSync, 8+128GB, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 108 MP Triple-Cam, 20 MP Frontkamera, Dual-5G SIM, Android 11

für 549,90 stattt 649,90 Euro in Schwarz - Weiß - Silber



Xiaomi Mi 11 5G + Kopfhörer

6,81 Zoll, AMOLED-DotDisplay + AdaptiveSync, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 108 MP Triple-Cam, 20 MP Frontkamera, Dual-5G SIM, Android 11

für 649,90 statt 799,99 Euro in Grau - Blau



Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

