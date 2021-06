René Resch

Den beliebten Xiaomi Mi Scooter 2 Pro mit Straßenzulassung erhalten Sie zu Amazons Prime-Day zum tollen Preis.

Vergrößern Prime-Day: Xiaomi Mi Scooter 2 Pro zum Tiefstpreis bei Amazon © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. So erhalten Sie etwa aktuell bei Amazon den E-Scooter Xiaomi Mi Scooter Pro 2 mit Straßenzulassung zum günstigen Preis von nur 449 Euro.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 © Amazon Faltbarer E-Scooter mit Straßenzulassung (ABE) aus Luftfahrtaluminium, 20 km/h, 45 km Reichweite (iOS / Android / Mi Home App-Anbindung mit Sperrfunktion, max. Belastung 100 kg, LED Anzeige)

Prime-Day-Preis: 449 statt 549 Euro



Dass es sich bei dem Deal um ein gutes Angebot handelt, zeigt sich auch beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Bei keinem anderen Händler erhalten Sie den E-Scooter momentan günstiger.



Weitere Details zu den E-Scootern von Xiaomi

Die E-Scooter von Xiaomi zählen zu den weltweit beliebtesten Scootern, waren hierzulande jedoch nicht zugelassen für die Straßen. Daher wurde es auch höchste Zeit für ein Update der Xiaomi-Scooter. Mit dem Mi Scooter 1S sowie dem Mi Scooter Pro 2 sind nun endlich die Scooter mit Straßenzulassung bei uns angekommen.

Der E-Scooter Xiaomi Mi Scooter Pro 2 bietet 8,5-Zoll-Luftreifen, einen Lithium-Ionen-Akku mit 37 Volt und 474 Wh. Damit können Sie im Idealfall 45 Kilometer fahren. Der Motor bringt 300 Watt Leistung mit einem Peak von sogar 600 Watt und schafft Steigungen von etwa 20 Prozent. Die maximale Geschwindigkeit beträgt StVZO-konform 20 km/h. Weiterhin ist der E-Scooter ein echtes Leichtgewicht. Mit nur 14,2 kg können Sie den E-Scooter auch einfach in die Wohnung tragen oder ggf. mit in die Bahn nehmen. Und mit den Maßen 113 x 43 x 118 cm passt der E-Scooter auch in die meisten Pkw-Kofferräume.

PC-WELT-Kaufratgeber: E-Scooter

Weitere E-Scooter mit Straßenzulassung sowie Preisen finden Sie in unserem ausführlichen PC-WELT-Ratgeber hier:

Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.