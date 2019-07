René Resch

Aktuell gibt es ein Xbox One Bundle mit Zusatz-Controller und 4 Spielen in der "All Digital Edtion" im Prime-Day-Angebot.

Vergrößern Prime Day: Xbox One Bundle zum kleinen Preis © Amazon

Auch Gamer kommen zum Prime Day 2019 auf ihre Kosten. Amazon bietet aktuell attraktive Xbox One Bundles + Zusatz-Controller und 4 Spiele: Fifa 19, Sea of Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft für 189 statt 305,11 Euro.

Vor dem Kauf bitte bedenken: Es handelt sich um die „All Digital Edition“ der Xbox One, diese beinhaltet kein optisches Laufwerk! Wenn Sie Spiele also gerne sammeln und sich diese ins Regal stellen, werden Sie mit dieser Ausführung der Xbox One nicht glücklich, für alle anderen ist es ein gutes Angebot.



Microsoft Xbox One S 1 TB

All Digital Edition + 4 Games + Xbox Wireless Controller, weiß

zum Prime Day für 189 statt 305,11 Euro

Bitte beachten Sie: Die Angebote des Amazon Prime Days sind exklusiv für Prime-Mitglieder. Der Prime Day läuft dabei von 15. bis 16. Juli 2019, wenn Sie sich also für das Angebot interessieren, greifen Sie schnell zu.

