René Resch

Zum Prime-Day gibt es beim Versandriesen Amazon auf ausgewählte Warehouse-Deals einen Extrarabatt von 30 Prozent.

Vergrößern Prime Day: Warehouse-Deals mit 30 Prozent Extrarabatt © Amazon

Vom 21. bis 22. Juni 2021 läuft wieder der beliebte Amazon Prime Day. Dabei gibt es hunderte Top-Angebote für Prime-Kunden aus sämtlichen Bereichen. Zur Aktion des Versandriesen gibt es auf aktuelle Warehouse-Deals 30 Prozent Extra-Rabatt.

Unter die Warehouse-Deals fallen ausgewählte bereits geöffnete und gebrauchte Waren. Der 30-Prozent-Rabatt wird Ihnen dabei an der Kasse abgezogen. Sie erhalten auch weiterhin alle Amazon- und Prime-Vorteile inkl. Kundenservice, Retourenrecht und dem kostenlosen Amazon Prime-Premiumversand.

Unter den stark reduzierten Angeboten finden Sie zurückgesendete und geprüfte Waren zu Computer und Notebooks, Smart-Home-Geräte, Kameras, Smartphones, Tablets, Konsolen sowie weiteren Artikeln. Einen Überblick über alle verfügbaren Produkte finden Sie auf der Aktions-Seite von Amazon.

30% sparen: Direkt zu den Warehouse-Deals während des Prime-Day



Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

