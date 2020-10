Hans-Christian Dirscherl

Wir stellen heute und morgen die besten Schnäppchen zum Amazon Prime Day vor. Doch ausgerechnet jetzt bestreikt Ver.di die Amazon-Versandzentren.

Vergrößern Prime Day: Ver.di bestreikt Amazon-Versandzentren © Amazon

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ruft zum Beginn des "Amazon Prime Day" die Beschäftigten in den Amazon-Versandzentren Leipzig, Bad Hersfeld (zwei Standorte), Rheinberg, Werne, Graben bei Augsburg und Koblenz ab dem 13. Oktober zu einem zwei Tage dauernden Streik auf. Damit würde der Streik beide Prime Days (13.10. und 14.10.2020) betreffen.



Orhan Akman, Ver.di-Bundesfachgruppenleiter für den Einzel- und Versandhandel: "Während Amazon-Chef Jeff Bezos Milliarden verdient, hat der Konzern die Zulage von zwei Euro pro Stunde, die den Beschäftigten im März gewährt wurde, Ende Mai wieder abgeschafft". Amazon könne sich höhere Gehaltssteigerungen aber durchaus leisten, wie der Gewerkschafter meint: "Von den wirtschaftlichen Problemen, mit denen sich Ketten des stationären Einzelhandels durch Lockdown und andere Corona-Beschränkungen konfrontiert sehen, ist Amazon weit entfernt." Die zwischenzeitlich gezahlte Corona-Zulage sollte daher "in einem ersten Schritt in eine dauerhafte tariflich abgesicherte Gehaltserhöhung für alle umgewandelt werden. Denn die Beschäftigten erwirtschaften durch Höchstleistung den Gewinn des Unternehmens", so Akman.



Ver.di räumt allerdings ein, dass Amazon seinen Beschäftigten in Deutschland im September eine Gehaltserhöhung von 1,8 Prozent gewährt habe. Doch nach wie vor klaffe eine Lücke bei Sonderzahlungen wie dem Weihnachts- und Urlaubsgeld, kritisiert Akman. Ver.di fordert deshalb nach wie vor den Abschluss eines Tarifvertrags nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Amazon lehnt dies jedoch ab und legt die schlechteren Vorgaben des Tarifvertrags für die Logistikbranche zugrunde. Ver.di ruft deswegen seit Jahren zu Streiks an den Amazonstandorten auf. In der Vergangenheit konnte Ver.di damit die Auslieferung aber nie spürbar stören.

Amazon hat die Vorwürfe von Ver.di immer zurückgewiesen. Im April 2019 sagte ein Amazonsprecher gegenüber PC-WELT: „Die von der Gewerkschaft erhobenen Vorwürfe weisen wir zurück. Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann. Wir achten sehr auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Belegschaft und bezahlen in unseren Logistikzentren am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich ist.“.



