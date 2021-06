Prime Day: Tado Klimaanlagen-Steuerung hammergünstig nur auf Amazon

Hans-Christian Dirscherl

Konkurrenzlos günstig bekommen Sie am 21. und 22.6. die Tado Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ nur auf Amazon.

Vergrößern Prime Day: Tado Klimaanlagensteuerung hammergünstig © Tado/Amazon

Die Tado Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ gibt es am Prime-Day unvergleichbar günstig auf Amazon . Statt des sonst üblichen Preises zahlen Sie am 21. Juni und am 22. Juni auf Amazon nur 64,90 Euro. Ein Blick in unseren Preisvergleich beweist, dass Sie für die "Tado Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+" sonst rund 100 Euro zahlen müssen.

Die "Tado Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+" ist laut Hersteller kompatibel zu Klimaanlagen, die eine Infrarot-Fernbedienung mit Display haben. Das Tado-System verbindet sich mit Ihrem WLAN und steuert die Klimaanlage via Infrarot. Sobald in Betrieb genommen, können Sie über die Tado-App von überall aus Ihre Klimaanlage regeln und damit vielleicht die Energiekosten senken.

Tado bietet zudem die Möglichkeit per Sprachbefehle an Alexa, Siri oder Google Assistent die Klimaanlage zu bedienen. Tado nutzt außerdem Geofencing um festzustellen, ob noch jemand zu Hause ist und kann in einer leeren Wohnung die Klimaanlage herunterfahren. Vor der Rückkehr der Bewohner kann Tado die Klimaanlage dann wieder hochfahren. Offene Fenster soll Tado ebenfalls erkennen können.

Laut Hersteller können Sie die Tado Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ selbst installieren.

Prime Day 2021: Die besten Technik-Deals

Weitere Informationen sowie alle tagesaktuellen Top-Deals zum Amazon Prime Day 2021 (21. + 22.6.2021) finden Sie in unserem dazugehörigen Angebote-Artikel:

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Kaufberatung: Die besten Smartwatches im Überblick