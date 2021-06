René Resch

Sandisk-Speicherkarten in verschiedenen Größen erhalten Sie während des Prime-Day von Amazon zu günstigen Preisen.

Vergrößern Prime-Day: Sandisk-Speicherkarten im Angebot bei Amazon © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Unter den Angeboten finden sich auch Sandisk-Speicherkarten in verschiedenen Speichergrößen.

Sandisk Speicherkarten-Deals zum Amazon Prime-Day

Die Sandisk Extreme MicroSD-Card ist dabei ideal geeignet für alle Android Smartphones, Tablets, Actioncams und Drohnen. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s sind pfeilschnelle Übertragungen von Daten garantiert und das auch unter extremen Bedingungen: Die Karten sind temperaturbeständig, wasserdicht, röntgensicher und stoßfest. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein Adapter um die Karte als herkömmliche SD-Karte nutzen zu können.

Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

