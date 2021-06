René Resch

Zum Amazon Prime-Day bietet der Versandriese einige SSDs von Marken wie Samsung, Sandisk und mehr zu absoluten Spitzenpreisen an.

Vergrößern Prime-Day: SSDs zu absoluten Hammer-Preisen bei Amazon © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Darunter auch verschiedene Speicherprodukte wie unter anderem interne SSDs und Samsung und weiteren Herstellern zu absoluten Top-Preisen.

SSD-Highlight: Samsung 870 EVO - 2 TB

Amazon reduziert zum Prime-Day nicht nur irgendwelche SSDs. Auch den absoluten Top-Seller von Samsung 870 EVO mit 2 TB Speicherplatz erhalten Sie während des Aktionszeitraumes zum absoluten Spitzenpreis von nur 169,99 Euro.



Samsung 870 EVO - 2 TB © Amazon Samsungs beliebte interne SSD 870 EVO MZ-77E2T0B/EU mit 2 TB Speicherplatz, SATA 2,5" gibt es zum Amazon Prime-Day zu Hammer-Preis von nur 169,99 statt 219,85 Euro.

Prime-Day-Preis: 169,99 statt 219,85 Euro



Alle weiteren SSD-Angebote zum Prime-Day haben wir hier für Sie zusammengestellt:



SSD-Deals zum Prime-Day

Crucial BX500 - 2 TB © Amazon Crucial BX500 CT2000BX500SSD1 mit 1 TB Speicherplatz, bis zu 540 MB/s, interne SSD (3D NAND, SATA, 2,5-Zoll). In der frustfreien- oder Standard-Verpackung

Prime-Day-Preis: 138,99 statt 197,28 Euro



Crucial MX500 - 2 TB © Amazon Crucial MX500 CT2000MX500SSD1 mit 2 TB Speicherplatz, interne SSD mit bis zu 560 MB/s (3D NAND, SATA, 2,5 Zoll) Prime-Day-Preis: 160,99 statt 207,49 Euro



Samsung 870 QVO - 4 TB © Amazon Samsungs 870 QVO MZ-77Q4T0BW interne 2,5-Zoll-SSD mit 4 TB Speicherplatz gibt es zum Prime-Day von Amazon für nur 279,99 Euro. Prime-Day-Preis: 279,99 statt 320,36 Euro



WD Blue - 4 TB © Amazon WD Blue, interne 2,5-Zoll-SATA-SSD mit 4 TB Speicherplatz (Lesevorgänge bis zu 560 MB/s, Schreibvorgänge bis zu 530 MB/s, stoßsicher und WD F.I.T. Lab-zertifiziert) Prime-Day-Preis: 309,99 statt 412 Euro



M.2-SSD-Deals zum Prime Day

Kingston NV1 - 500 GB © Amazon Kingston NV1 SNVS/500G, interne M.2-NVMe-PCIe-SSD mit 500 GB Speicherplatz Prime-Day-Preis: 40,99 statt 54,90 Euro



Crucial P2 - 1 TB © Amazon Crucial P2 CT1000P2SSD8 mit 1 TB Speicherplatz, interne SSD mit bis zu 2400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) Prime-Day-Preis: 77,99 statt 98,94 Euro



WD_BLACK SN750 - 1 TB © Amazon WD_BLACK SN750 interne NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz (Gaming-SSD, 3470 MB/s Lesegeschwindigkeit, schlankes Design, WD_Black SSD-Dashboard) schwarz Prime-Day-Preis: 90,99 statt 109,90 Euro



Crucial P5 - 1 TB © Amazon Crucial P5 CT1000P5SSD8 mit 1 TB Speicherplatz, interne SSD (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS) Prime-Day-Preis: 107,99 statt 138,90 Euro



Crucial P2 - 2 TB © Amazon Crucial P2 CT2000P2SSD8 mit 2 TB Speicherplatz, interne SSD mit bis zu 2400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) Prime-Day-Preis: 146,99 statt 205,94 Euro

WD_BLACK SN850 - 1 TB © Amazon WD_BLACK SN850 Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition interne NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz (Gaming SSD, PCIe Gen4, Lesen 7.000 MB/s, Schreiben 5.300 MB/s, Dashboard-Software) Schwarz Prime-Day-Preis: 168,99 statt 209,99 Euro



Sandisk Extreme PRO - 2 TB © Amazon Sandisk Extreme PRO M.2-NVMe-3D-SSD 2 TB interne SSD (Lebensdauer von bis zu 1200 TBW, 3D-NAND-Technologie, 3.400 MB/s Lesegeschwindigkeiten, 500.000 IOPS)

Prime-Day-Preis: 279,99 statt 355,99 Euro



Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

