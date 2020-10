Prime Day: Playstation 4 ab 169 Euro im Angebot

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind Modelle Playstation 4 Slim zu günstigen Preisen erhältlich. Aber es handelt sich nicht um Neuware. Die Details.

Vergrößern Die Playstation 4 Slim gibt es bei Amazon zu einem starken Preis © Sony

Die Playstation 4 Slim ist aktuell in mehreren Varianten bei Amazon zum Prime Day 2020 zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Neuware, sondern um von Sony generalüberholte und zertifizierte Konsolen. Dennoch sind die Angebote sehr gut und man kann viel Geld sparen, denn als Neuware sind die Playstation-4-Konsolen deutlich teurer, normalerweise kosten PS4 Slims 500 GB ab 280 Euro

Bei beiden Angeboten handelt es sich um die Playstation 4 Slim mit 500 Gigabyte und 1 Terabyte Speicherplatz. Mitgeliefert wird auch ein Dualshock 4 Wireless Controller. Auf die Geräte gibt es 12 Monate Herstellergarantie.

Tipp: Viele weitere attraktive Tagesangebote am Amazon Prime Day 2020 (13. + 14. Oktober 2020) finden Sie in diesem Beitrag.

Die konkreten Angebote:



Playstation 4 Slim, F Chassis, 500 GB, generalüberholt für 169,99 Euro statt 239,99 Euro (-29%)



Playstation 4 Slim, E Chassis, 500 GB, generalüberholt für 169,99 Euro statt 239,99 Euro (-29%)

Playstation 4 Slim, D Chassis, 500 GB, generalüberholt für 169,99 Euro statt 239,99 Euro (-29%)

Playstation 4 Slim, D Chassis, 1 TB, generalüberholt für 179,99 Euro statt 249,99 Euro (-28%)

Playstation 4 Slim E Chassis, 1 TB, generalüberholt für 179,99 Euro statt 249,99 Euro (-28%)

Zur Erklärung: Die Chassis-Versionen geben einen Hinweis darauf, wie alt die Konsolen sind, die von Sony generalüberholt wurden. Das D-Chassis wurde ab der Produktion im Herbst 2016 eingesetzt, das E-Chassis ab Oktober 2017 und das F-Chassis wird seit dem September 2018 für neu produzierte PS4-Modelle verwendet. Alle diese Chassis-Modelle gehören zur Modell-Reihe CUH-20xx der Playstation 4 und die Konsolen sind damit die sogenannten Slim-Modelle. Im Vergleich zur Original-Playstation 4 (Chassis A bis C, CUH-10xx) ist die Playstation 4 Slim kleiner, leichter und verbraucht auch weniger Energie.

Und es gibt zwei weitere Playstation-4-Deals:

Playstation 4 Dualshock 4 Wireless Controller Jet Black + Spiel EA Sports FIFA 21 für 79,99 Euro statt 99,99 Euro (-20%)

The Last of Us Part II für PS4 in der exklusiven Steelbook-Edition für 43,99 Euro statt 69,99 Euro



