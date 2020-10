Prime Day: Microsoft Office 2019 Professional Plus für nur 79,20€

Hans-Christian Dirscherl

Sie können jetzt für wenige Stunden Office 2019 Professional Plus als Blitzangebot am Prime Day für nur 79,20 Euro kaufen. Als Dauerlizenz, kein Abo! Mit allen Office-Anwendungen für Windows 10.

Vergrößern Microsoft Office 2019 Professional Plus © Microsoft

Ein Softwarehaus verkauft jetzt deutlich günstiger als Blitzangebot am Prime-Day Microsoft Office 2019 Professional Plus 64bit/32bit, inklusive Tralion-DVD und inklusive Lizenzdokumente, Audit-Sicher und in deutscher Sprache. Sie können diese Office-Version jetzt hier kaufen: Office 2019 Pro für 79,20 Euro statt 104,99 Euro.

Office 2019 Professional Plus hat folgende Anwendungen (zuzüglich weitere Details):



Word

Outlook

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher

Access

Skype for Business



mit Tralion-Installations-DVD

original Lizenzschlüssel

Audit sicher mit Lizenzdokumenten

inkl. Lizenzübertragung

Online Aktivierung

Installations-Service kostenlos (auf Anfrage).

für Unternehmen und Gewerbe, sowie Selbstständige und Behörden / Öffentliche Einrichtungen

kein Abo, keine zeitliche Beschränkung



Das Angebot gilt nur noch wenige Stunden. Falls Sie sich dafür interessieren, sollten Sie sofort zuschlagen. Dieses Office 2019 Pro läuft nur auf Windows 10!

Das ist aber nicht das einzige Office-Angebot von Microsoft zum Prime Day. So bietet Microsoft auch eine Dauerlizenz von Microsoft Office 2019 Home und & Student für nur 59 Euro günstiger als sonst an. Für Windows 10 und macOS. Alternativ können Sie auch Microsoft 365 Family für 6 Nutzer abonnieren. Auch das kostet heute am Prime Day deutlich weniger. Alle Details zu diesen beiden Angeboten finden Sie in dieser Meldung: Prime Day: Microsoft Office 2019 59 Euro günstiger (Dauerlizenz).



