Hans-Christian Dirscherl

Sie bekommen nur noch heute Microsoft 365 Family deutlich günstiger. Bis zu sechs Nutzer dürfen dieses Office verwenden. Microsoft hat außerdem den Preis für Microsoft Office (Dauerlizenz) noch einmal gesenkt. Sie bekommen Office 2019 jetzt sogar 63,51 Euro günstiger!

Vergrößern Prime Day: Microsoft 365 Family für 6 Nutzer deutlich günstiger © Microsoft

Von Microsoft gibt es spannende Prime-Day-Angebote: Für Microsoft Office. Wahlweise als Dauerlizenz oder als Abonnement.

Falls Sie das Abomodell bevorzugen, dann können Sie hier zuschlagen: Microsoft 365 Family für 6 Nutzer und für mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte. Sie zahlen 49,99 Euro statt 66,99 Euro (Aktivierungscode in Box) beziehungsweise 49,99 Euro statt 68,99 Euro (Aktivierungscode per Mail). Dafür bekommen Sie:



Lizenz für bis zu 6 Personen

12-monatiges Abonnement

Für Windows 10, macOS, iOS und Android

Office-Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

1 TB OneDrive Cloud-Speicher



Dabei erwerben Sie ein Jahresabonnement, das Sie nach einem Jahr verlängern müssen. Dafür kommen Sie bei diesem Abomodell allerdings in den Genuss neuer Funktionen, sobald Microsoft diese für Office veröffentlicht. Die Software laden Sie sich wieder herunter.

Falls Sie sich dagegen nicht an ein Abo binden wollen und eine Dauerlizenz mit Einmalzahlung bevorzugen, ist dieses Angebot von Microsoft zum Prime Day interessant: Sie bekommen heute Microsoft Office 2019 Home & Student multilingual für nur 85,49 Euro statt der sonst üblichen 149 Euro. Sie sparen also satte 63,51 Euro. Das bekommen Sie für Ihr Geld:



Word, Excel und PowerPoint

Funktioniert auf Windows oder MacOS

Dauerlizenz

1 Person



Bei diesem Angebot handelt es sich um eine Dauerlizenz für ein Gerät. Sie können dieses Microsoft Office also für immer nutzen und müssen es nicht jährlich neu lizenzieren, wie es bei einem Abo-Modell der Fall wäre. Nachteil: Sie bekommen hier aber keine Feature-Updates mit neuen Funktionen, sondern nur Sicherheitsupdates und Bugfixes.



Beim Kauf erhalten Sie via Mail einen Aktivierungscode. Alternativ können Sie sich den Code auch in einer Box schicken lassen. Die eigentliche Software laden Sie sich in jedem Fall als Download auf Ihren Windows-Rechner oder Mac herunter.

