Prime Day: MS Office 2019 heute fast 21% günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft Office 2019 Home & Student gibt es heute für nur 89,99 Euro. Das Office-Paket kostet sonst bei Amazon 113,90 Euro.

Vergrößern Microsoft Office 2019 Home & Student umfasst Word, Excel, Powerpoint und Onenote. © Microsoft

Am heutigen Amazon-Prime-Day können Sie Microsoft Office 2019 Home & Student Box-Edition (mehrsprachig) mit einer Lizenz für 1 PC/Mac (macOS X) für 89,99 Euro statt 149 Euro (UVP) kaufen. Der letzte Amazonpreis betrug 113,90 Euro, Sie sparen also fast 21 Prozent. Dieses Prime-Day-Angebot für die Box-Variante ist derzeit fast konkurrenzlos günstig, wie unser Preisvergleich zeigt. Lediglich eine weiterverkaufte Business-Lizenz von Microsoft Office ist derzeit ähnlich günstig erhältlich.

Microsoft Office 2019 Home & Student umfasst folgende Teilanwendungen: Word, Excel, Powerpoint und Onenote. Damit sollten Sie alle Büro-Arbeiten erledigen können, also umfangreiche Texte verfassen, Zahlenkolonnen auswerten und visualisieren, ansprechende Präsentationen erstellen und Notizen zentral verwalten. Der beliebte Mailclient Outlook ist in Microsoft Office 2019 Home & Student allerdings nicht enthalten.

Sie können das angebotene Office-Paket auf genau einem Windows-10-PC oder Mac installieren. Wichtig: Sie erwerben dieses Office-Paket mit dem einmaligen Kauf dauerhaft, es fallen also keine weiteren Kosten an und im Vergleich zu Office 365 müssen Sie keine jährliche Lizenzgebühr für Microsoft Office 2019 Home & Student bezahlen. Das bedeutet aber auch, das Sie für Microsoft Office 2019 Home & Student keine kommenden Feature-Updates erhalten, also keine neuen Funktionen. Sondern Microsoft stellt nur Sicherheits-Updates und Fehlerkorrekturen für Microsoft Office 2019 Home & Student bereit.

Box-Variante bedeutet: Sie erhalten beim Kauf eine Karte zugeschickt, auf der der Downloadlink für Microsoft Office und der Product Key stehen. Sie müssen sich die Software anschließend auf Ihren PC oder Mac herunterladen und dann mit dem Produkt Key freischalten.