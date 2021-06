Prime-Day: Kopfhörer von Beats, Bose & Sennheiser im Preis-Highlight bei Amazon

René Resch

Zum Prime-Day erhalten Sie Amazon Kopfhörer der Marken Beats, Bose & Sennheiser teilweise zum halben Preis.

Vergrößern Prime-Day: Kopfhörer von Beats, Bose & Sennheiser zu Kracherpreisen bei Amazon © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Unter den Angeboten finden Sie verschiedene Over-Ear-Kopfhörer der Marken Beats, Bose oder Sennheiser zu sensationellen Deal-Preisen.

Preis-Highlight: Sennheiser HD 599 Special Edition

Aktuell erhalten Sie unter anderem den Sennheiser HD 599 in der Special-Edition zum Preis von nur 99 statt 199 Euro praktisch zum halben Preis - ein absolutes Hammer-Angebot. Dass es sich hierbei um einen Top-Kopfhörer handelt, spiegelt sich auch in den Kundenbewertungen nieder: Der Sennheiser-Kopfhörer glänzt auf Amazon mit einer 4,6-Sterne-Bewertung bei knapp 2300 Bewertungen.

Sennheiser HD 599 - Special Edition © Amazon Sennheiser HD 599 Special Edition, Kopfhörer mit offenem Rücken, Schwarz

Prime-Day-Preis: 99 statt 199 Euro



Weiter Kopfhörer-Deals bei Amazon

Die weiteren Over-Ear-Kopfhörer-Deals von Beats und Bose haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Beats Solo Pro - Schwarz © Amazon Beats Solo Pro Kabellose Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling – Apple H1 Chip, Bluetooth der Klasse 1, aktives Noise-Cancelling, Transparenzmodus, 22 Stunden Wiedergabe – Schwarz Prime-Day-Preis: 151,99 statt 299,95 Euro



Beats Solo Pro - Elfenbeinweiß © Amazon Die Beats Solo Pro in der Farbvariante Elfenbeinweiß erhalten Sie ebenfalls zum günstigen Preis zum Amazon Prime-Day. Prime-Day-Preis: 159,99 statt 299,95 Euro



Bose Noise Cancelling Headphones 700 © Amazon Bose Noise Cancelling Headphones 700 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer im Over-Ear-Design mit integriertem Mikrofon für klar verständliche Telefonate und Alexa-Sprachsteuerung, Silber Prime-Day-Preis: 208,04 statt 333,29 Euro



Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

