René Resch

Zum Prime-Day bei Amazon erhalten Sie aktuell ein Bundle bestehen aus GoPro und Zubehör zu einem starken Preis.

Vergrößern Prime-Day: GoPro HERO8 Actioncam im Black-Bundle zum Spitzenpreis bei Amazon © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Mit dabei ist auch ein besonders attraktives Bundle bestehend aus der beliebten GoPro-HERO8-Actioncam sowie einiges an Zubehör wie zusätzlichem Stativ, Kopfbügel, Speicherkarte und Akku.

Das Bundle gibt es während der Aktionszeit zum großartigen Preis von nur 279 statt 379,99 Euro. Weiterhin profitieren Sie aktuell bei Media Markt auch von einer versandkostenfreien Lieferung Ihrer Wunschprodukte.

Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt ebenfalls, dass es sich bei dem Prime-Day-Deal bei Amazon um ein tolles Angebot handelt - bei keinem anderen Händler bekommen Sie das GoPro-Bundle momentan günstiger.

GoPro HERO8 - Black-Bundle © Media Markt GoPro HERO8 - Black-Bundle inklusive Action Cam mit 4K-Auflösung, Stativ, 32 GB Speicherkarte, Kopfbügel und Extra-Akku für 279 statt 379,99 Euro. Prime-Day-Preis: 279 statt 379,99 Euro

Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

