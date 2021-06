René Resch

Die beliebten portablen Bluetooth-Lautsprecher von Bose und JBL erhalten Sie zum Prime-Day zu günstigen Preisen.

Vergrößern Prime-Day: Bluetooth-Lautsprecher von JBL und Bose zu Dealpreisen © Amazon

Zum Prime-Day von Amazon am 21. & 22. Juli 2021 gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. So gibt es momentan auch portable Bluetooth-Lautsprecher/Boomboxen die sich aktuell aufgrund des schönen Wetters prima für den Besuch am See, Schwimmbad oder auf Tour eignen. Mit dabei sind dabei die beliebten Lautsprecher von JBL oder Bose.

Portable Bluetooth-Lautsprecher zum Prime-Day im Angebot

JBL Charge Essential © Amazon JBL Charge Essential Bluetooth-Lautsprecher – Wasserfeste, portable Boombox mit integrierter Powerbank, Akku-Ladung reicht bis zu 20 Stunden Prime-Day-Preis: 73,15 statt 99 Euro



Der JBL Charge Essential bietet tollen Sound und dank des JBL-Bass-Radiator auch satte Bässe. Der Lautsprecher ist zudem Wasserfest - perfekt für See & Schwimmbad. Weiterhin kann der Lautsprecher auch als Powerbank verwendet werden, so lässt sich unter anderem bequem der Handy-Akku aufladen. Amazon-Kundenbewertung: 4,8 Sterne bei über 700 Bewertungen.



Bose SoundLink Mini II © Amazon Bose SoundLink Mini II Bluetooth-Lautsprecher, Akku bietet bis zu 10 Stunden Musikgenuss, Freisprechfunktion, ultrakompakt Prime-Day-Preis: 104,99 statt 156,92 Euro



Der beliebte Soundlink-Mini II von Bose ist unter den Kunden ziemlich beliebt. Auf Amazon kommt der Bose-Lautsprecher auf 4,6-Sterne bei über 7300 Kundenbewertungen. Und das nicht Grundlos: Spitzenklang, kraftvolle Bässe und tolle Funktionen wissen zu überzeugen. Der kompakte Mini-Speaker bietet Akku für bis zu 10 Stunden Musikgenuss. Das ist aber nicht alles - der Soundlink Mini II bietet auch eine integrierte Freisprechfunktion, so können Sie damit auch klar und verständlich telefonieren.



Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. So gibt es zahlreiche Top-Deals, tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten und mehr. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

