Prime Day: Amazon Echo-Geräte bereits stark reduziert

Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft Echo (verschiedene Varianten), Fire TV, Fire Tablet und Kindle (verschiedene Varianten) deutlich günstiger.

Vergrößern Amazon: Echo, Fire TV, Fire Tablet, Kindle deutlich günstiger © Amazon

A) Alexa Shopping: Von 11.10. 00:01 Uhr bis 12.10. 23:59 Uhr: “„Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?“

Amazon bietet den Prime-Mitgliedern bereits seit Sonntag, den 11. Oktober, die ersten Prime-Angebote an. Prime-Mitglieder, die ab 11. Oktober mit Alexa auf einem Amazon Echo einkaufen , erhalten einen früheren Zugang zu ausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Um die Angebote zu erhalten, muss folgender Sprachbefehl gegeben werden: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?"

B) Vorab-Deals: Ab 12. Oktober 12:00 Uhr

Die folgenden Amazon-Geräte sind ab Montag, den 12. Oktober, ab 12 Uhr für alle Prime-Mitglieder auch ohne Alexa verfügbar:

C) Amazon Devices Prime Day Deals: Von Dienstag, 13.10. 00.01 Uhr bis Mittwoch, 14.10. 23.59 Uhr

D) Weitere Prime-Day-Schnäppchen

Von Dienstag, dem 13. Oktober 2020, 0:01 Uhr bis zum 14. Oktober 2020 um 23:59 Uhr findet der Prime Day statt. Für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich gibt es unzählige Angebote zu stark reduzierten Preisen. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Meldung: Amazon Prime Day 2020 am 13./14. Oktober - jetzt schon erste Deals sichern.

E) So nehmen Sie am Prime Day teil

Am Prime Day können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bisher nicht Prime-Mitglied sind. Sie müssen sich nur für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden. Alternativ können Sie sich auch auf amazon.de/primeday anmelden und von dort aus den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Wer nur von den Prime-Day-Schnäppchen profitieren möchte, der nutzt die 30-Tage-Probemitgliedschaft und denkt daran, sie anschließend rechtzeitig wieder zu kündigen.

Falls Sie nicht kündigen, wird aus der kostenlosen Testphase eine reguläre Prime-Mitgliedschaft. Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet nach der 30-Tage-Probemitgliedschaft 69 Euro im Jahr.



Amazon Prime Day 2020 am 13./14. Oktober - jetzt schon erste Deals sichern

Noch mehr tolle Schnäppchen finden Sie hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.