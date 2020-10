Prime Day 2020: So nehmen Sie gratis teil

Panagiotis Kolokythas

Der Amazon Prime Day 2020 ist gestartet mit vielen Top-Angeboten. So profitieren auch Sie ohne Prime-Mitgliedschaft.

Vergrößern Der Amazon Prime Day 2020 findet vom 13. bis 14. Oktober 2020 statt © Amazon

Der Amazon Prime Day 2020 ist am 13. Oktober, 00:01 Uhr gestartet und geht noch bis Mittwoch, 14. Oktober 23:59 Uhr. In dieser Zeit lockt Amazon mit vielen Top-Angeboten aus allen Produktkategorien. Die Deals gibt es ausschließlich für Prime-Mitglieder. Viele Produkte werden zu einem äußerst günstigen Preis angeboten - teilweise sogar zu neuen Tiefstpreisen. Also zu Preisen, die deutlich niedriger sind, als was Amazon bisher für die Produkte verlangt hat. Wie etwa die eigenen Amazon-Geräte, wie Echo, FireTV und Kindle.

Viele weitere attraktive Tagesangebote am Amazon Prime Day 2020 (13. + 14. Oktober 2020) finden Sie in diesem Beitrag.

Saturn hat übrigens eine Gegen-Dealsaktion zum Amazon Prime Day gestartet: Bei der Aktion "Vergleichen zwecklos! " bietet Saturn viele Produkte, die auch beim Prime Day günstig erhältlich sind zum gleichen Preis an. Da können dann auch Nicht-Prime-Mitglieder also zugreifen.



Kostenlos am Prime Day teilnehmen - so geht´s

Am Prime Day können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bisher nicht Prime-Mitglied sind. Sie müssen sich nur rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden. Alternativ können Sie sich auch auf amazon.de/primeday anmelden und von dort aus den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.

Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet nach der 30-Tage-Probemitgliedschaft 69 Euro im Jahr. Im Preis enthalten ist eine kostenlose Lieferung von Amazon-Paketen ohne Mindestbestellwert. Außerdem erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Video, den Musik-Streaming-Dienst Prime Music, den im August gestarteten Spiele-Dienst Amazon Prime Gaming und die Kindle-Leihbücherei. Hinzu kommt ein unbegrenzter Online-Speicherplatz für Fotos. Und Sie erhalten Zugriff auf Prime Reading, also ein ständig wechselndes Angebot an E-Books und Magazinen.

Wer also nur von den Prime-Day-Schnäppchen profitieren möchte, der nutzt die 30-Tage-Probemitgliedschaft und denkt daran, sie anschließend rechtzeitig wieder zu kündigen.

Was ist der Amazon Prime Day 2020?

Der Amazon Prime Day 2020 startet am 13. Oktober 2020 um 00:01 und endet am 14. Oktober 2020 um 23:59 Uhr. An dem Prime Day können alle Prime-Mitglieder teilnehmen - auch die, die den Prime-Day kostenlos 30 lang testen. Die kostenlose Test-Mitgliedschaft bei Amazon Prime ist hier erhältlich.

Der Amazon Prime Day 2020 findet zeitgleich in den folgenden Ländern für Prime-Mitglieder statt: Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Außerdem kommen neu in diesem Jahr die folgenden Länder hinzu: Türkei und Brasilien.

Unterm Strich bedeutet dies also: Der Amazon Prime Day 2020 findet in mehr Ländern statt und dauert wieder ganze 48 Stunden. Mit diesen Änderungen dürfte Amazon den bisherigen Rekord-Prime-Day im Jahr 2019 nochmal übertreffen, denn die Türkei und Brasilien sind zwei große Märkte.

Beim Prime Day 2020 werden auch die Corona-bedingten verlängerten Rückgabefristen gelten. Alle beim Prime Day bestellten Produkte können bis einschließlich dem 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Diese Amazon-Dienste gibt´s beim Prime Day günstiger

Amazon Music Unlimited (nur für Prime-Mitglieder)

Prime Mitglieder können Amazon Music Unlimited vier Monate für nur 99 Cent testen. Der Musik-Dienst bietet den Zugang zu über 60 Millionen Songs und einer großen Auswahl von Podcasts.

Amazon Music Unlimited (für Nicht-Prime-Mitglieder)

Bis zum 14. Oktober 2020 können Nicht-Prime-Mitglieder Amazon Music Unlimited für 3 Monate für 99 Cent nutzen. Anschließend fallen monatliche Kosten in Höhe von 9,99 Euro an.

Audible

Das Audible-Abo kann 90 Tage kostenlos getestet werden und kostet danach 9,95 Euro pro Monat (jederzeit kündbar). Dieses Angebot gilt bis zum 14. Oktober nur für Audible-Neukunden, die auch Amazon-Prime-Mitglieder sind.

Zum Prime Day gibt es außerdem 6 Monate Audible mit einem Rabatt von 70 Prozent. In den ersten 6 Monaten zahlen Sie 2,95 Euro pro Monat und dann anschließend 9,95 Euro/Monat. Audible ist jederzeit wieder kündbar. Das Angebot gilt für Audible-Kunden (die auch Amazon-Prime-Kunden sind) nur am 13. und 14. Oktober 2020



Amazon Kids+

Die 3 Monate Familienmitgliedschaft bei Amazon Kids+ ist für nur 99 Cent bis zum 14. Oktober erhältlich. Der Amazon-Dienst bietet eine große Bibliothek an Büchern, Filmen, Spielen, TV-Serien und Hörbüchern für Kinder. Eltern haben über eine benutzerfreundliche Kindersicherung die volle Kontrolle darüber, worauf die Kinder zugreifen können.



Amazon Prime Video

Bis zum Prime Day gibt es für alle Prime-Mitglieder bei Amazon Prime Video einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf ausgewählt Filme und Serien, die somit für jeweils 3,89 Euro erhältlich sind.

Kindle Unlimited

Alle Prime-Mitglieder, die bisher Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die Kindle Unlimited Mitgliedschaft drei Monate lang kostenlos nutzen. Der Dienst bietet einen unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle-Ebooks, digitale Magazine und Hörbücher.

Amazon Marken

Prime-Mitglieder erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf Artikel bei Amazon Basics, Baby Must-haves von Mama Bear, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly. Außerdem gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles diverse Amazon-Modemarken, darunter Aurique, Iris & Lilly, find. und Truth & Fable.

Amazon.de Prime Visa Karte

Bis zum 14. Oktober erhalten Prime-Mitglieder einen Bonus von 50 Euro für die Anmeldung zur Prime VISA Kreditkarte.





