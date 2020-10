René Resch

Bezüglich des diesjährigen Prime Days von Amazon gibt es einige Chromebooks von HP, Acer und Lenovo zu Deal-Preisen.

Vergrößern Prime Day 2020: Chromebooks zu Top-Preisen © Amazon

Vom 13. bis 14. Oktober 2020 läuft wieder der beliebte Amazon Prime Day. Dabei gibt es wieder hunderte tolle Angebote für Prime-Kunden aus sämtlichen Bereichen. So gibt es aktuell auch einige Chromebook der Hersteller HP, Acer und Lenovo zu absoluten Schnäppchenpreisen um bis zu 32 Prozent reduziert.

Die verschiedenen Chromebook-Deals zum Prime Day haben wir hier für Sie zusammengestellt:

HP Chromebook 14a-na0012ng

14 Zoll, Full-HD, Celeron N4000, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD 600, Chome OS

für 199 statt 291,46 Euro

Das es sich bei diesem HP-Chromebook-Deal um ein echtes Preis-Highlight handelt, zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. So war der Amazon-Preis von 291,46 Euro ohnehin schon der günstigste Preis. Zum Prime-Day sparen Sie zusätzlich nochmal über 90 Euro - Ein starkes Angebot.



Lenovo Chromebook S345-14AST

14 Zoll, Full HD, A4-9120C, 4 GB RAM, 32 GB eMMC, Radeon R4, Chrome OS

für 189 statt 269 Euro

Acer Chromebook Spin 311

11,6 Zoll, IPS, Octa-Core ARM Cortex, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Mali-G72 MP3 GPU, Chrome OS

für 249 statt 340,20 Euro



Chromebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS von Google betrieben werden, haben den Ruf, einfach, schnell und sicher zu sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Google-Betriebssystem Chrome OS deutlich schlanker als beispielsweise ein Windows-OS ist. Ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört beispielsweise mit Chrome OS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit Chrome OS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich Chrome OS im Online- oder Offline-Modus verwenden.

