Hans-Christian Dirscherl

Amazon bietet ab sofort Premium Alexa Skills an. Damit können Alexa-Nutzer zusätzliche Funktionen und Inhalte über In-Skill-Käufe freischalten.

Vergrößern Premium Alexa Skills: Zusätzliche Inhalte & Funktionen freischalten

Amazon bietet Premium Alexa Skills ab sofort auch in Deutschland an. Damit können Alexa-Nutzer bei ausgewählten Skills In-Skill-Käufe tätigen. Die Entwickler können durch den Verkauf zusätzlicher Inhalte mit ihren Alexa-Skills Geld verdienen. In den USA gibt es Premium Alexa Skills schon länger.

Grundsätzlich bleiben die Alexa-Skills für Nutzer weiterhin kostenlos. Entwickler können jedoch einmalige In-Skill-Käufe oder Abo-Modelle anbieten, mit denen Nutzer innerhalb eines Alexa-Skills auf Wunsch Zugang zu exklusiven Funktionen und -Inhalten erhalten.

Zum Deutschlandstart gibt es 14 Premium Alexa Skills im Alexa-Skill-Store. Hier einige Beispiele:

Jicki Sprachdusche: Damit können Sie Englisch lernen. Die erste Lernsitzung ist kostenlos, danach zahlen Sie 9,99 Euro pro Monat (Rabatt von 20 % für Prime-Mitglieder). Sie testen den Skill, indem Sie sagen: "Alexa, öffne Sprachdusche von Jicki". Im Skill sagen Sie: "Alexa, Sprachdusche Monatsabo kaufen".

Rätsel des Tages: Dieser Skill hält jeden Tag eine spannende Frage aus unterschiedlichen Themenfeldern bereit. Außerdem bekommen Sie Hintergrundinformationen zur Frage und können sich mit Mitspielern vergleichen. In der neuen Premiumversion bekommt man täglich eine weitere Frage gestellt. Das Abonnement kostet 1,89 Euro pro Monat. Sie testen den Skill, indem Sie sagen: "Alexa, öffne Rätsel des Tages". Im Skill können Sie fragen: "Alexa, was gibt es zu kaufen?".

Burger Imperium: In diesem Spiel müssen Sie Ihren Burgerstand zu einem Imperium ausbauen. In jeder Spielrunde geht es darum, möglichst profitabel Ihre Burger zu verkaufen. Um Ihr Burger-Imperium schneller aufzubauen, können Sie im Forschungszentrum neue Burger-Kreationen entwickeln. Die dafür notwendigen Goldbarren können in Paketen zu 10, 25 und 50 Stück und Preisen von 0,99 Euro, 1,99 Euro sowie 3,50 Euro gekauft werden. Sie testen den Skill mit: "Alexa, öffne Burger Imperium". Im Skill können Sie dann fragen: "Alexa, was gibt es zu kaufen?".

Handy Finder: Damit finden Sie Ihr Handy wieder, indem Sie es anrufen. Bisher konnten Nutzer eine Handy-Nummer im Skill hinterlegen. Mit der neuen Premium Version (für 4,99 Euro im Jahresabo) können Alexa Nutzer jetzt bis zu drei weitere Nummern anlegen, so dass sie mehrere Handys wiederfinden können. Sie testen den Skill mit: "Alexa, öffne Handy Finder". Im Skill können Sie sagen: "Alexa, plus drei kaufen".

Amazon will in Zukunft weitere Premium Alexa Skills verfügbar machen. In-Skill-Käufe können momentan nur von Entwicklern innerhalb der Developer Preview eingebunden werden. Das Datum, ab wann In-Skill-Käufe für alle Entwickler implentierbar sind, will Amazon bald bekannt geben.