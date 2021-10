Preishammer: iPhone 13 Pro ab nur 745 Euro effektiv bei O2

Oliver Eismann

Das iPhone 13 Pro ist ein Statement unter den Top-Handys. Bei O2 gibt es Apples neuestes Smartphone auch fürs kleine Budget. Möglich machen es deutliche Rabatte und individuelle Ratenpläne. Wir haben nachgerechnet.

Vergrößern Bei O2 ist das Phone 13 Pro im Tarif-Bundle zum Budget-Preis zu haben. © Apple

Das iPhone 13 Pro (alle Infos) ist Apples Smartphone-Flaggschiff mit 6,1-Zoll-OLED-Display und 120 Hertz, A15-Bionic-Prozessor, Kinomodus, ProRes-Videoaufnahmen und bis zu ein Terrabyte Speicher. Die Super-Technik hat allerdings ihren Preis. Los geht's ab 1.149 Euro UVP für die 128-Gigabyte-Version. Für den Speichergiganten mit einem Terrabyte müssen Sie 1.729 Euro hinlegen. Doch es geht auch günstiger, im Idealfall zahlen so für das iPhone 13 Pro nur 745 Euro effektiv :



iPhone 13 Pro (128 GB) im 5G-Tarif und 20 GB Datenvolumen ab 50,74 Euro

Mit O2-Tarif-Deals beim iPhone 13 Pro kräftig sparen

Apple bleibt der Hochpreispolitik auch beim iPhone 13 Pro treu. Wer nicht gleich das Konto plündern will, wirft einen Blick auf die neuen Tarif-Bundles von O2. Mit den attraktiven Tarifpaketen kommen Sie um einiges günstiger an das iPhone 13 Pro heran. Individuelle Ratenpläne für 24, 36 oder 48 Monate sorgen für überschaubare monatliche Kosten und Extrarabatte. Nehmen Sie als Neukunde Ihre Rufnummer mit, drücken Sie die Mobilfunkrechnung 20 Monate lang um weitere fünf Euro (insgesamt also 100 Euro Ersparnis). Im günstigsten Fall kostet Sie das iPhone 13 Pro so gerade mal 745 Euro effektiv.

iPhone 13 Pro (128 GB) im Tarif O2 Free M mit 20 Gigabyte:

20 Gigabyte Highspeed-Datenvolumen (4G LTE/5G mit bis zu 300 Mbit/s)

Allnet-Flat Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

Tariflaufzeit von 24 Monaten

Flexible Ratenpläne von 24, 36 oder 48 Monate inklusive Tarif:

74,99 Euro monatlich bei 24 Raten

59,99 Euro monatlich bei 36 Raten

50,74 Euro monatlich bei 48 Raten

29,99 Euro monatlich für den Tarif ab Tag Nix

Bis zu 192 Euro Rabatt verteilet als monatliche Grundgebühr-Gutschrift (je nach gewähltem Ratenplan)

100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme für Neukunden

Gerät einmalig 1 Euro

39,99 Euro Anschlusspreis

Das ist der 3-Stufen-Starplan von O2

1. Wechselbonus: Umsteiger auf eine der Tarifkombis mit iPhone 13 Pro belohnt O2 derzeit mit 100 Euro Wechselprämie. Sie profitieren 20 Monate lang von einem 5-Euro-Abzug auf die Rechnung. Das sind die Voraussetzungen:

Sie wechseln bis zum 29.11.2021 erstmalig in einen O2 Free-Tarif mit 24-monatiger Vertragslaufzeit

Sie waren in den letzten sechs Monaten kein O2-Kunde

Ihr alter Vertrag hat mindestens drei Monate bestanden

Sie nehmen Ihre bisherige Rufnummer mit

Kostenfalle Handyvertrag: Der "Tag NiX" von o2 setzt der Endloszahlung ein Ende

2. Ratenpläne: Abgestimmt auf Ihre finanziellen Möglichkeiten legen Sie fest, in wie vielen Raten Sie Ihr neues iPhone 13 Pro abbezahlen möchten: 24, 36 oder 48 Monate. Bei längerem Ratenplan ist die monatliche Belastung niedriger, bei kurzer Laufzeit ist das iPhone schneller abbezahlt. Auch mit einem kleinen Budget können Sie sich so das iPhone 13 Pro leisten.

Vergrößern Die neuen Ratenpläne bei O2 für 24, 36 oder 48 Monate sorgen für überschaubare monatliche Kosten.

Gut: Der Gesamtgerätepreis bleibt immer gleich. Auch bei der Tarif-Mindestlaufzeit von 24 Monaten bleibt es. Kündigen Sie den O2-Tarif vor Ablauf des Finanzierungsplans, läuft nur noch die Ratenzahlung weiter. Sie sind also nicht an den Tarif gebunden und können diesen wie üblich nach 24 Monaten beenden - auch wenn Sie 36 Monate Ratenzahlung für das Handy gewählt haben.



Dabeibleiben lohnt sich. O2 bietet zu bestimmten Tarifen noch diese Sonderrabatte auf die Grundgebühr über die gesamte Ratenplan-Laufzeit an:

24 Monatsraten: - 4,50 Euro (Gesamtersparnis: 108 Euro)

36 Monatsraten: - 3 Euro (Gesamtersparnis: 108 Euro)

48 Monatsraten: - 4 Euro (Gesamtersparnis: 192 Euro)

3. Tag Nix: Haben Sie Ihr iPhone 13 Pro abbezahlt, greift bei O2 die Sparfunktion „Tag Nix“: Sie zahlen dann nur noch für Ihren monatlichen Handytarif. Der Geräteaufschlag fällt weg. Kündigen nach der Mindestvertragslaufzeit ist somit nicht mehr nötig. Mehr zum Tag Nix lesen Sie hier:

Nachgerechnet: So viel sparen Sie beim iPhone 13 Pro wirklich

Beim iPhone 13 Pro (128 GB) im Tarif O2 Free M ergibt sich unter Einberechnung aller Rabatte und des Wechselbonus von 100 Euro ein effektiver Gerätepreis von

913 Euro bei 24 oder 36 Raten und

745 Euro bei 48 Raten.

Das entspricht einer ganz ordentlichen Ersparnis zwischen 20 und 35 Prozent. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn der Vertrag mindestens bis Ende Ihres Ratenplans bestehen bleibt. Trotzdem sind es theoretische Werte, die sich aus dem unrabattierten Tarifeinzelpreis ohne Handy und dem regulären Verkaufspreis für das iPhone 13 Pro ergeben.

