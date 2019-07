Preise für 8000 Euro abgreifen: Die HMX 2 & Team Hölle auf der Gamescom 2019

Michael Schmelzle

Team Hölle ist mit der HMX 2 auf der Gamescom. Für die Liveshows am Caseking-Stand haben Sponsoren der Höllenmaschine Gewinne und Giveaways im Gesamtwert von über 8000 Euro spendiert. Außerdem gibt's "Meet & Greet"-Sessions und Workshops mit Team Hölle!

Team Hölle & Fritz sind mit der HMX 2 vom 19. bis 24. August 2019 auf der Gamescom . Der Traum-PC für Gamer ist am Caseking-Stand B-031 in Halle 7.1 ausgestellt. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Liveshows mit Michi, Basti & Fritz ab dem Gamescom-Mittwoch bis zum Samstag, jeweils täglich um 13:00 Uhr. Auf der Caseking-Bühne verlosen wir Gewinne und Giveaways der HMX-2-Sponsoren mit einem Gesamtwert von mehr als 8000 Euro. In der folgenden Bildgalerie stellen wir alle Hauptpreise vor.

Nach jeder Liveshow gibt's von 13:30 bis 14:00 Uhr ein Meet & Greet mit Michi, Basti & Fritz: Ihr könnt also mit Team Hölle Selfies schießen, fachsimpeln oder das Mauspad signieren lassen - und euch von Fritz verabschieden. Um 14:30 Uhr beginnt dann unser Workshop "Wie bauen eine Höllenmaschine". Schaut uns über die Schulter, wenn wir von Mittwoch bis Freitag gemeinsam mit Tom Hartung einen HMX 2 Light zusammennageln!

Video-Beschreibung einblenden Es ist soweit: Die Höllenmaschine X2 (HMX2) ist fertig! Die Build-Videos folgen bald, aber schon heute starten wir das Gewinnspiel! Wie Ihr den geilsten und wahrscheinlich schnellsten Gaming-PC der Welt gewinnen könnt, verrät Team Hölle in diesem Video, das die beiden kurz vor Ihrer Abreise nach Berlin zu den HMX2-Build-Days aufgenommen haben.



► ► Zur detaillierten Anleitung mit Gewinnspiel-Formular: www.pcwelt.de/2440305



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop mit HMX2-Motiven:

www.pcwelt.de/fan





Und hier noch einmal die Hauptpreise, die wir in jeder Liveshows raushauen, im Schnelldurchlauf: Ein der besten Gaming-Headsets auf dem Markt ist das indivduell personalisierbare beyerdynamic MMX 300 Manufaktur zum Preis von 350 Euro. Mit unseren Höllen-Deals sparen Sie 15 Prozent. Sechs Prozessorkerne besitzt die bis zu 4,4 GHz schnelle Gaming-CPU AMD Ryzen 5 3600X der aktuellen Zen-2-Generation. Kostenpunkt: ab 250 Euro! Maximal energieeffizient arbeitet das vollmodulare Netzteil Seasonic PRIME Ultra Titanium 850W für rund 220 Euro.

Mitmachen und die Höllenmaschine HMX 2 gewinnen

Mit einer Gravur des HMX-2-Logos auf der CORSAIR K70 RGB MK.2 LP Rapidfire macht die Gaming-Tastatur zu einem exklusiven Gewinn. Im Laden kostet sie rund 180 Euro. Das Highlight des AIO-CPU-Kühlers ASUSROG Ryuo 240 ist das farbige 1,77-Zoll-OLED-Display, auf dem sich personalisierte Logos und Animationen sowie System-Statistiken in Echtzeit anzeigen lassen. Kostenpunkt: ab 180 Euro. Außerdem hauen wir während der vier Liveshows 30 Lizenzen im gesamtwert von 1200 Euro für das Rundum-Schutz-Paket Norton 360 Premium raus. Die Lizenz gilt für 12 Monate und bis zu zehn Geräte.

Vergrößern Jobs & Karriere: Jobsuchende erfahren im Karrierezentrum alles über ihre vielfältigen beruflichen Perspektiven und können sich direkt vor Ort auf vakante Positionen bewerben.

Und zum Schluss noch ein Tipp für alle, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder Festanstellung sind: Unter dem Motto "Dein Traumjob zum Greifen nah" können Sie sich in Halle 10.2 im Messebereich Jobs & Karriere direkt bei Firmen wie beispielsweise DKV, jobware, MERCEDES BENZ CONSULTING, msg, REHAU, Nintendo und Synology informieren und auch gleich bewerben.