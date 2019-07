Preis-Kracher: Google Home Mini für 19 Euro

René Resch

Bei Saturn gibt es den Google-Smart-Home Speaker von Home Mini für den großartigen Preis von nur 19 Euro.

Bei Saturn gibt es den Google Home Mini aktuell zum Schnäppchenpreis. Der Elektronik-Markt bietet den Smart-Home-Speaker von Google für nur 19 Euro an. Den kleinen Smart-Speaker gibt es dabei in drei unterschiedlichen Farben: Kreide, Karbon und Koralle. Wenn Sie also vor haben, Ihr Haus oder Ihre Wohnung etwas smarter zu gestalten, ist jetzt der passende Zeitpunkt. Günstiger als jetzt werden die Home-Minis wahrscheinlich nicht mehr. Übrigens: Falls Sie online bestellen, sollten Sie die bestellte Ware in einem Markt in Ihrer Nähe abholen, ansonsten fallen Versandkosten von 4,99 Euro an.

Geiz is Back

Weiterhin läuft bei Saturn die "Geiz is Back"-Aktion, bei der es jede Menge tolle Angebote zu entdecken gibt. Mit dabei: TV-Geräte, Konsolen, Smartphones, Bluetooth-Lautsprecher, Haushaltsgeräte und mehr zu günstigen Preisen. Weitere Informationen zur Aktion finden Sie hier:

