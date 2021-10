Hans-Christian Dirscherl

Die bayerische Polizei stoppt den EInsatz einer Software zur Verbrechensvorhersage. Der Grund ist kurios.

Vergrößern Predictive Policing Polizei stoppt Software zur Verbrechensvorhersage © Nancy Beijersbergen/Shutterstock.com

Im Jahr 2014 startete die Bayerische Polizei die Erprobung einer Software, die Einbrüche vorhersagen sollte. Diese als „Predictive Policing“ bezeichnete Vorgehensweise wurde von der bayerischen Polizei mit der Predictive-Policing-Software PRECOBS (Pre Crime Observation System) des deutschen Unternehmens ifmpt getestet. Aber nicht etwa an unterschiedlichen Verbrechensarten, sondern nur für Haus- und Wohnungseinbrüche und nur in den Ballungsräumen München und Nürnberg. Die bayerischen Ordnungshüter bezeichnen das als „raumzentrierte Variante vorhersagender Polizeiarbeit.“

Das „Predictive Policing“ soll dabei helfen auf „der Basis valider, wissenschaftlich fundierter Prognosen die Kriminalitätsentwicklung besser planen zu können“. Die Polizei will mit dieser Software Risikobereiche identifizieren, „in denen durch geeignete Maßnahmen künftigen Straftaten begegnet werden soll“. Hierfür gebe es laut der Polizei verschiedene Methoden; diese können täter-, opfer- und/oder deliktsbasiert sein.

2014 stieg Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich an

Als 2014 die Arbeit mit PRECOBS begonnen hat, stieg bundesweit die Zahl der Wohnungseinbrüche stark an. PRECOBS war dann ein Bestandteil des Maßnahmenbündels, mit dem die Polizei den vielen Wohnungseinbrüchen entgegenwirken wollte. Die Methodik dieser Software „basiert auf dem Near Repeat-Phänomen, also der Beobachtung, dass es im nahen räumlichen und zeitlichen Umfeld bestimmter Taten vermehrt zu Folgetaten kommt (7 Tage, ca. 500 m).“

Die Software wurde in München und Nürnberg von speziell ausgebildeten Sachbearbeitern („Operatoren“) bedient. Das Bayerische Landeskriminalamt nahm als Zentralstelle die Produktverantwortung wahr.

Kurioser Grund für Ende des Software-Einsatzes

Nun stellt die bayerische Polizei die Arbeit mit PRECOBS also ein. Der Grund dafür ist ebenso erfreulich wie kurios: Es gibt zu wenig Einbrüche. Die Polizei formuliert es so: „Der starke Rückgang der Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen in Bayern und die damit verbundene quantitative Minderung der zur Berechnung notwendigen Datengrundlage führten zu einer Verringerung der Prognosen und beschränkten so die effiziente Nutzung von PRECOBS. Die vom System ausgelösten Alarme nahmen unverhältnismäßig ab, so dass eine gezielte Einsatzsteuerung nicht mehr möglich war.“

Außerdem gelang es nicht PRECOBS auch für andere Verbrechensarten einzusetzen. Auch der Einsatz der Software in anderen Präsidien scheiterte und die Polizei entwickelte neue andere Methoden. Somit kam man jetzt nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung zu dem Entschluss, den Betrieb der Software einzustellen.

