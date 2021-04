Neue Powertoys: Windows-10-PC komplett stumm schalten

Hans-Christian Dirscherl

Mit den neuen Powertoys 0.36.0 können Sie das Mikrofon und die Webcam des Windows-Rechners mit einem einzigen Tastendruck für alle Anwendungen abschalten. Das erspart peinliche Momente.

Vergrößern Powertoys: Gratis-Toolsammlung für Windows 10 © fizkes/Shutterstock.com

Update 16.4.: Mikro und Kamera per Tastenkombination ein- und ausschalten

Microsoft hat die Powertoys in der experimentellen Version 0.36.0 veröffentlicht . Diese neue Version enthält das „ Video Conference Mute “-Tool, mit dem Sie mit einem einzigen Tastendruck Ihr Mikrofon stumm und Ihre Kamera ausschalten. Diese Abschaltung erfasst alle Anwendungen auf Ihrem PC. Das ist die perfekte Lösung, wenn zum Beispiel während einer Videokonferenz plötzlich jemand laut sprechend in Ihr Arbeitszimmer platzt.



Das „ Video Conference Mute “-Tool ist noch nicht in der stabileren Fassung der Powertoys 0.35.0 enthalten. Denn die Video-Mute-Anwendungen arbeitet noch nicht mit allen Webcams einwandfrei zusammen.

Update Ende



Microsoft hat mit Powertoys v0.33.1 eine neue Version seiner kostenlosen Tool-Sammlung für Windows 10 veröffentlicht. Das Update bringt Verbesserungen für etliche der Einzeltools wie Fancyzones, File Explorer, Powertoys Run und Video Conference Mute. Letzteres hat aber nach wie vor experimentellen Status. Beim File Explorer wurde beispielsweise die Vorschau für SVG-Bilder (Scalable Vector Graphics) geändert. Bei Powertoys Run wanderte der Plugin-Manager in die Einstellungen. Powertoys v0.33.1 soll außerdem mit einer neuen „First time load“-Erfahrung Erstnutzer schneller mit den Möglichkeiten der Powertoys vertraut machen.

Zu „ Video Conference Mute “, das sich wie gesagt noch in der Testphase befindet, stellt Microsoft die baldige Veröffentlichung einer finalen Version in Aussicht. Das hänge vom Verlauf der aktuellen Erprobung der in der Woche ab dem 8. März erscheinenden Testversion „0.34 Experimental Release“ ab. Mehr zu Video Conference Mute lesen Sie in diesen Meldungen:

Das vollständige Changelog und den Download der Powertoys finden Sie unter diesem Link. Die Powertoys sind wie gehabt kostenlos und eignen sich für Windows 10.

