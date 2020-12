Powertoys 0.27.1: Microsoft behebt Fehler in Win-10-Tool-Sammlung

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat mit Powertoys 0.27.1 eine fehlerbereinigte Version seiner Gratis-Tool-Sammlung für Windows 10 veröffentlicht.

Vergrößern Powertoys 0.27.1: Microsoft behebt Fehler in Windows-10-Tool-Sammlung © Microsoft

Microsoft hat mit Powertoys 0.27.1 ein Bugfix-Release für seine erst Anfang Dezember aktualisierte Gratis-Toolsammlung für Windows 10 veröffentlicht. Powertoys 0.27.1 behebt also ausschließlich Fehler der vorangegangenen Version ( siehe unten ) und bringt keine neuen Funktionen oder Einzeltools. Sie können sich das kostenlose Powertoys 0.27.1 hier herunterladen.

Hinweis: Zwischenzeitlich ist mit Powertoys 0.28 auch eine experimentelle Version der Toolsammlung erschienen . Sie beinhaltet das Video Conference Mute Feature, das wir hier erklären. Microsoft weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Powertoys 0.28 experimentellen Charakter hat. Wer in erster Linie Wert auf Stabilität legt, sollte bei Powertoys 0.27.1 bleiben! Die nächste finale und stabile Version für alle Anwender wird dann Powertoys 0.29 sein. Dieses soll Ende Dezember 2020 erscheinen.





Ursprüngliche Meldung vom 3.12.2020: Microsoft hat die Powertoys v0.27.0 für Windows 10 veröffentlicht. Das Update bringt nicht nur die üblichen Fehlerkorrekturen, sondern auch neue Funktionen beziehungsweise Verbesserungen für einzelne der Powertoys. Komplett neue Einzelanwendungen sind in dem Update allerdings nicht enthalten.

Übergreifend für alle Powertoys hat Microsoft den Installer verbessert und den Dark Mode integriert. Diverse Fehler und Ungereimtheiten in den einzelnen Tools wurden korrigiert. Der Color Picker bekam außerdem ebenso wie der Image Resizer eine neue Oberfläche verpasst. Fancy Zones bietet jetzt Multi-Monitorsupport. Bei Powertoys Run entfernten die Entwickler nicht mehr genutzte Abhängigkeiten. Diese und alle weiteren Verbesserungen hat Microsoft hier aufgeführt.



Das Video-Tool, mit dem sich das Geschehen auf dem Bildschirm mitschneiden lässt, ist in Powertoys 0.27 aber noch nicht enthalten. Microsoft teilt dazu mit, dass dieses Tool in zirka einer Woche nachgereicht werden soll. Mehr zu diesem Screen-Recording-Tool lesen Sie hier: Video GIF Capture - neues Powertoy zum Screen Recording .



Sie können sich Powertoys v0.27 hier kostenlos herunterladen. Falls Sie eine ältere Version der Powertoys bereits installiert haben, können Sie über deren Updatefunktion auf die neue Version aktualisieren.