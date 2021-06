PowerToys: Windows 10 erhält Espresso-Tool

Panagiotis Kolokythas

Microsoft Power Toys für Windows 10 wird ein neues praktisches Tool erhalten. Es soll verhindern, dass Windows "einschläft".

Vergrößern Lecker und hält wach: Ein guter Espresso © Valeria Aksakova / Shutterstock.com

Microsoft bietet aktuell die PowerToys in der Version 0.37.2 zum Download an. Die Zahl der Helfer soll mit der nächsten Version erweitert werden, wie die Entwickler nun angekündigt haben. Hinzugefügt werden soll ein Tool namens "Awake", welches sich schon seit längerer Zeit in der Entwicklung befindet und in der Zeit auch den Namen "Espresso" trug, wie diesem Github-Eintrag zu entnehmen ist.



Vergrößern Das Tool "Espresso" (Codename) soll den Microsoft Powertoys hinzugefügt werden © Microsoft

Die Bezeichnung "Espresso" macht ziemlich gut deutlich, welchen Zweck das Tool "Awake" erfüllen soll: Das neue Powertoy soll nämlich verhindern, dass Windows "wegdöst", wenn der Nutzer es gerade gar nicht will, etwa weil ein größer Download durchgeführt wird oder der Rechner aus einem anderen Grund wachgehalten werden soll. Ein solches Tool ist nichts Neues, DontSleep etwa erledigt die gleiche Aufgabe.

Dem Entwurf der Oberfläche des neuen Tools ist zu entnehmen, dass der Nutzer über Schalter die Wahl hat, ob Windows 10 dauerhaft wach gehalten werden soll bis der Wachhalte-Modus deaktiviert wird, oder nur über einen gewissen Zeitraum hinweg. Laut Angaben der Powertoys-Entwickler soll "Awake" mit der Version 0.39 der Toolsammlung hinzugefügt werden.

Diese Powertoys gibt es schon

Aktuell stehen die folgenden Tools in PowerToys 0.37.2 zur Verfügung:



