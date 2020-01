Hans-Christian Dirscherl

Microsoft entwickelt gerade ein neues Tool für seine Powertoys-Sammlung für Windows 10. Es hört auf den Namen PowerLauncher.

Vergrößern PowerLauncher: Neues gratis Powertoys-Tool für Windows 10 © github.com/jyuwono/PowerToys/blob/PowerLauncher/doc/specs/QuickLauncher.md

Mit PowerLauncher sollen sich Windows-10-Apps schneller starten lassen. Auf Github finden Sie von Jessica Yuwono, die für PowerLauncher verantwortlich ist, eine ausführliche Beschreibung. Demnach sollen sich Apps mit PowerLauncher schneller suchen und starten lassen als mit dem Windows-10-Startmenü oder mit der Tastenkombination Windowstaste+S. Das Powertoys-Tool soll von Win+S außerdem die Tastaturkürzel übernehmen.



Das Tool steht laut Betanews kurz vor der Veröffentlichung und befindet sich derzeit in der abschließenden Prüfung. Microsoft verrät aber noch nicht, wann PowerLauncher in der finalen Version für die Windows-10-Anwender verfügbar sein wird.



Laut Microsoft wünschen sich viele Windows-Anwender eine derartige schnelle Startmöglichkeit für Apps, die zudem weitere Funktionen wie Textvorschläge und Auto-Vervollständigen bieten soll. Mit PowerLauncher sollen sich Apps auch mit Administratorrechten starten oder in der Powershell öffnen lassen.



Bisher sind bereits FancyZones , Shortcut Guide und PowerRename als Powertoys für Windows 10 erschienen. Weitere Programme sollen im Rahmen dieser Sammlung folgen. Alle diese Programme sind Open Source.

Powertoys für Windows 10: Comeback für Microsofts legendäre Tool-Sammlung

Neue Microsoft Power Toys für Windows 10 verfügbar

Microsoft Power Toys 0.14.0 für Windows 10 erschienen

Power-Toys für Windows 10: Funktionen schon jetzt nutzen