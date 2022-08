Postbank, DKB, ING: Betrüger nehmen Bankkunden ins Visier

Kris Wallburg

Wenn Sie Kunde einer der oben genannten Banken sind, sollten Sie bei eingehenden Mails besonders aufpassen.

Vergrößern Vorsicht vor Phishing-Mails. © Shutterstock.com/Sashkin | ING | DKB | Postbank

Bankkunden stehen wieder im Fokus von Online-Betrügern. Die Verbraucherzentrale warnt derzeit Kunden von gleich drei verschiedenen Banken vor kursierenden Phishing-Mails.

Betroffen sind die Postbank, DKB und ING. Das Muster ist dabei das gleiche: Die Betrüger verschicken Mails an eine große Anzahl an Empfängern, in der Hoffnung, auch Kunden dieser Banken zu erreichen. Die dafür nötigen Mailadressen werden auf dem Schwarzmarkt gehandelt und stammen meistens aus Datendiebstählen und Leaks.

Die Empfänger werden unter einem Vorwand aufgefordert, den enthaltenen Link anzuklicken und ihre Daten einzugeben. Dieser Vorwand kann sein, dass angeblich ihr Konto gesperrt wurde oder sie ein neues Sicherheitssystem aktivieren sollen.

Vergrößern Die Betrüger versuchen unter einem Vorwand, Sie auf ihre Website zu locken. © Verbraucherzentrale

Wenn das Opfer den Link anklickt, landet es aber nicht bei der Online-Präsenz der Bank, sondern auf der Website der Betrüger. Diese ist optisch dem Login-Fenster der Bank nachempfunden. Nach Eingabe der Daten werden diese sofort an die Betrüger weitergeleitet.

Phishing-Mail erhalten – was tun?

Wenn Sie Mail erhalten, deren Authentizität Sie infrage stellen, sollten Sie auf keinen Fall irgendwelche Links innerhalb der Mail anklicken. Stattdessen können Sie versuchen, den vermeintlichen Absender auf einem offiziellen Kanal zu erreichen, um die Authentizität der Mail zu überprüfen.

Wenn Sie die Mail sofort als Phishing-Mail erkennen, sollen Sie diese sofort löschen. Sie können auch andere Nutzer vor der Betrugsmasche warnen, indem Sie die Mail vorher an die Verbraucherzentrale weiterleiten. Diese veröffentlichen regelmäßig Warnungen vor derzeit kursierenden Betrugsmaschen. Leiten Sie die Mail dafür einfach an phishing@verbraucherzentrale.nrw weiter.