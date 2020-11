Porsche Taycan stellt Drift-Weltrekord auf: 210 Runden, 42,171 km, 55 Minuten

Hans-Christian Dirscherl

Ein Porsche Taycan hat am Hockenheimring einen neuen Weltrekord aufgestellt. 210 Runden, 42,171 km und 55 Minuten driftete der Elektro-Sportwagen ohne Unterbrechung.

Vergrößern Ein Porsche Taycan stellt Drift-Weltrekord auf: 210 Runden, 42,171 km und 55 Minuten. © Porsche

Der Porsche Taycan ist sozusagen in das Guinness-Buch der Rekorde gedriftet. Das teilte Porsche heute mit. Denn der Elektrosportwagen Taycan hat für Guinness World Records einen neuen Rekord für den „längsten Drift mit einem Elektrofahrzeug“ aufgestellt.

Schauplatz des Weltrekordes war das Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring. Dort driftete der Porsche Taycan auf der rund 200 Meter langen bewässerte Asphalt-Kreisbahn „210 Runden, ohne dass die Vorderräder auch nur einmal in Richtung Kurvenverlauf zeigten“. Binnen 55 Minuten legte Fahrer Dennis Retera hinter dem Lenkrad des Taycan so insgesamt 42,171 Kilometer zurück. Ein Drift-Marathon sozusagen, mit dem sich Retera ganz offiziell den Weltrekord für den längsten kontinuierlichen Drift in einem Elektroauto sicherte. Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei dem Weltrekord lag bei 46 km/h. Der Rekord wurde mit der hinterradgetriebenen Taycan-Variante erzielt. Diese bietet Porsche bisher nur in China an. Die Fahrstabilitätsprogramme waren bei dem Rekordversuch natürlich abgeschaltet. Die Kombination aus viel Drehmoment, Hinterradantrieb, tiefem Schwerpunkt und langem Radstand lieferte beste Voraussetzung für den Rekorddrift.

Vergrößern Die Fahrt fand unter Aufsicht von Guinness World Records auf der bewässerten Fahrdynamik-Fläche des PEC statt. © Porsche

Der gebürtige Niederländer Retera ist Chef-Instrukteur im Porsche Experience Center Hockenheimring, war früher im Kart- und Formelsport aktiv und fährt Langstreckenrennen. Retera: „Es war für mich sehr anstrengend, 210 Runden lang die Konzentration hochzuhalten, zumal der bewässerte Asphalt des Driftkreises nicht überall den gleichen Grip aufweist. Ich habe mich darauf konzentriert, den Drift mit der Lenkung zu kontrollieren – das ist effizienter als mit dem Fahrpedal und mindert die Gefahr eines Drehers.“

Vergrößern Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 46 km/h. © Porsche

Die Fahrt fand unter Aufsicht von Guinness World Records auf der bewässerten Fahrdynamik-Fläche des PEC statt. Als offizielle Rekordrichterin der Guinness World Records-Organisation war Joanne Brent vor Ort. Brent überwacht seit über fünf Jahren Rekordversuche aller Art für Guinness World Records.

Vor dem Versuch berechnete ein örtlicher Landvermesser die im Durchmesser 80 Meter große Fahrdynamik-Fläche des Porsche Experience Centers millimetergenau, wie Porsche den Ablauf beschreibt. GPS- und Gierratensensoren im Fahrzeug dienten dann zur Dokumentation, außerdem filmte eine auf dem Dach des Streckenhäuschens installierte Kamera die Rekordfahrt.

Vergrößern Auf der gut 200 Meter langen Kreisbahn drehte Porsche-Instrukteur Dennis Retera 210 Runden. © Porsche

Die Dekra-Ingenieurin Denise Ritzmann wiederum bestätigte vor dem Rekordversuch den serienmäßigen und straßentauglichen Zustand des Vorserienexemplars vom Typ Taycan mit Hinterradantrieb. Ritzmann ist Drift-Europameisterin der Jahre 2018 und 2019. Sie gibt folgenden Hinweis zu dem Rekordversuch: „Man sieht mit einem Blick, ob die Vorderräder in eine andere Richtung zeigen als der Verlauf der Kurve. Solange das der Fall ist, fährt das Auto im Drift.“ Gemeinsam mit Joanne Brent zählte sie die Runden des Rekordversuches.

Die Rekorddrift des Porsche Taycan wird somit in das Guiness Buch der Rekorde aufgenommen. Aktuell umfasst dessen Datenbank über 53.000 Rekorde. Jedes Jahr kommen weltweit etwa 8.000 Rekorde neu hinzu. Das Guinness World Records Buch erscheint aktuell in über 100 Ländern und mehr als 40 Sprachen.