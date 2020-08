Porsche Taycan muss für Software-Update in Werkstatt

Hans-Christian Dirscherl

Porsche wird zur Lachnummer in den sozialen Netzen. Denn der hochmoderne Porsche Taycan muss für ein Software-Update in die Werkstatt! Besonders Teslafahrer spotten.

Vergrößern Taycan Turbo S und Taycan Turbo © Porsche

Porsche wird gerade zur Lachnummer in den sozialen Netzen, besonders unter Teslafahrern. Der Grund: Porsche liefert ein Software-Update für seinen Elektro-Sportwagen Taycan aus, doch der Porsche muss dafür in die Werkstatt!



Als Over-The-Air-Updates (OTA) sollen moderne Autos künftig neue Software bekommen. Bei Tesla sind OTA-Updates längst Standard: Unser Tesla Model 3 Performance erhielt 2019 eine Fülle neuer Funktionen, während es in der Tiefgarage unseres Verlagsgebäudes stand. Die Mobilfunkverbindung war in der Tiefgarage sicherlich nicht die beste, trotzdem landete das Update einwandfrei in unserem Testwagen und wir konnten die neuen Features sofort nach dem Losfahren ausprobieren. Porsche scheint davon aber noch weit entfernt zu sein.



Wie das für gewöhnlich gut informierte Branchenmagazin KFZ Vogel berichtet, müssen Besitzer eines Porsche Taycan jetzt in die Porsche-Werkstatt. Damit man ihnen dort ein Software-Update aufspielt. Das verblüfft umso mehr, weil im Handbuch des Porsche Taycan sogar steht, dass der Elektro-Sportwagen Over-the-air-Updates erhalten kann.



Porsche schreibt die Taycan-Besitzer an, damit diese in ihre Porsche-Werkstatt fahren um das Software-Update aufgespielt zu bekommen. Hier bei Linkedin wurde das Schreiben veröffentlicht. Als Begründung schreibt Porsche, dass bei diesem „Verbund-Update“ eine so große Datenmenge übertragen werde und man dessen einwandfreie Übertragung nur in den Porsche-Zentren und deren "Hochgeschwindigkeitsleitung" sicherstellen könne. Das Update soll unter anderem bessere Ladefunktionen und vor allem Fehlerkorrekturen bringen. Nach dem Update wolle man in dem Porschezentrum die Funktionsfähigkeit aller Steuergeräte überprüfen.



Kleine Updates habe der Taycan aber bereits OTA erhalten, ergänzt Porsche.

Der Porsche Taycan gilt als das Vorzeigeprodukt des Volkswagenkonzerns und soll dem Tesla Model S Konkurrenz machen.



Doch nicht alle deutschen Hersteller scheinen bei OTA-Updates so zurückhaltend zu sein. BMW hat laut eigenen Angaben in diesem Sommer bereits ein großes Software-Update OTA ausgespielt: BMW macht’s wie Tesla - neue Funktionen via Software-Upgrade für 500.000 Autos. Das BMW-Update soll eine durchschnittliche Dateigröße von 800 MB gehabt haben. Unter dem oben verlinkten Linkedin-Posting gibt es allerdings einen Hinweis, dass nach diesem OTA-Update bei einigen BMW-Modellen wesentliche Navigationsfunktionen nicht mehr zur Verfügung standen und damit die Navigation teilweise unbrauchbar wurde.

