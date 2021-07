Porsche Taycan fast gleichauf mit Porsche 911 - Wachablösung droht

Hans-Christian Dirscherl

Dem Porsche 911 droht die Wachablösung. Denn Porsche verkaufte im ersten Halbjahr 2021 fast so viele Taycan wie 911er. Schlägt Strom bald Benzin im Hause Porsche?

Vergrößern Taycan Turbo S Cross Turismo © Porsche

Dem legendären 911, der Sportwagen-Ikone aus dem Hause Porsche, droht die Wachablösung. Denn im ersten Halbjahr 2021 lieferte Porsche fast so viele Exemplare seines vollelektrischen Sportwagens Taycan aus wie vom 911, der bekanntlich von einem 6-Zylinderbenzinmotor angetrieben wird. Tipp : Dessen früherer luftgekühlte Variante können Sie mit diesem Bausatz nachbauen.

Porsche-911-Boxermotor zum Nachbauen - coole Bausätze 2021

In konkreten Zahlen bedeutet das: Porsche lieferte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 weltweit 19.822 Taycan aus. Vom 911 lieferte Porsche 20.611 Exemplare aus. Da die Absatzzahlen beim Taycan zudem steil nach oben zeigen - im ganzen Jahr 2020 lieferte Porsche insgesamt nur wenig mehr Taycans aus als 2021 in den ersten sechs Monaten - dürfte es nur noch kurze Zeit dauern, bis in der Gunst der Käufer der Taycan am 911 vorbeizieht.

Porsche 911: Alle 8 Sportwagen-Generationen in Wort und Bild

Taycan erfolgreich trotz Anlaufschwierigkeiten

Der im September 2019 vorgestellte Taycan ist also offensichtlich ein Erfolg. Mit ihm hatte Porsche einen echten Konkurrenten für das Tesla Model S Performance vorgestellt. Mit erheblich hochwertigerer Innenausstattung. Allerdings gelang es Tesla durchaus auf der Piste zurückzuschlagen und zwar mit modifizierten Tesla Model 3: Tesla Model 3 schlägt Porsche Taycan im E-Rennen - 4fache Demütigung .

Zudem kämpfte der Taycan mit einigen Anlaufschwierigkeiten:

Porsche Taycan explodiert und setzt Garage in Brand

Porsche Taycan: Endlich wireless Carplay für alle - aber umständlicher als bei Tesla

Porsche Taycan muss für Update in Werkstatt: Der Grund

Der Taycan feierte aber auch schon Erfolge abseits der Verkaufszahlen: Porsche Taycan stellt Drift-Weltrekord auf - 210 Runden, 42,171 km, 55 Minuten.



Insgesamt lieferte Porsche von Januar bis Juni 2021 153.656 Fahrzeuge weltweit aus. Das sei ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegene Nachfrage erstrecke sich über alle Modellreihen und alle weltweiten Vertriebsregionen.

Dieses Modell verkaufte Porsche noch häufiger

Allerdings sind auch bei Porsche nicht etwa Sportwagen, sondern die offensichtlich unvermeidlichen SUVs die erfolgreichste Fahrzeugklasse. So verkaufte sich kein Porsche besser als der Cayenne: 44.050 Stück lieferte Porsche davon aus – zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei folgt ebenfalls ein SUV und zwar der Macan, den im ersten Halbjahr 43.618 Kunden entgegennahmen – ein Plus von 27 Prozent.

Von den Modellen 718 Boxster und 718 Cayman konnte Porsche 11.922 Einheiten ausliefern. Beim Panamera waren es 13.633 Fahrzeuge – ein Anstieg von sechs Prozent.

Der Porsche Taycan ist übrigens die Basis des Konzern-internen Schwestermodell Audi GT E-Tron beziehungsweise E-Tron RS. Test: Audi E-Tron GT quattro und RS jagen Tesla - aber ohne AR-Drohne.

Audi E-Tron GT vorgestellt: Angriff auf Tesla Model S und Porsche Taycan

Porsche Taycan: Bis zu 761 PS, 2,8 Sekunden-Sprint, ab 152.136 Euro

Porsche Taycan: Ab sofort stundenweise mieten

Taycan: Gratis-Strom für deutsche Porsche-Fahrer? Noch ungeklärt!

Porsche will günstigeren Taycan bringen - Angriff auf Tesla