Hans-Christian Dirscherl

Sie können den Elektro-Sportwagen Porsche Taycan ab sofort stundenweise mieten.

Vergrößern Porsche Taycan: Ab sofort stundenweise mieten © Porsche

Sie wollen den vollelektrischen Sportwagen Porsche Taycan fahren, doch Kauf, Leasing oder Abo sind Ihnen zu teuer? Kein Problem: Ab sofort können Sie den Taycan für wenige Stunden mieten.



Zum Schnäppchen wird der Porsche Taycan zwar dadurch auch nicht, aber zumindest kann man ihn mal ausprobieren. Denn der Taycan kostet im Rahmen des „Porsche Drive Rental“ mindestens 193 Euro für genau drei Stunden Fahrdauer. Diese Kurzzeitmiete ist ab sofort aber nur in Stuttgart, Leipzig, Hamburg, Berlin und auf Sylt möglich. Weitere Standorte sollen noch 2020 folgen. Die maximale Leihzeit beträgt 28 Tage.



Interessierte müssen sich einmalig unter porsche.de/drive registrieren, um ihr Wunschmodell zu reservieren. Die Voraussetzung ist ein Mindestalter von 25 Jahren; der Mieter muss zudem seit mindestens fünf Jahren eine Fahrerlaubnis besitzen. Die Mietpreise beginnen bei 193 Euro für eine Leihdauer von drei Stunden und sowohl die Preise als auch die mögliche Leihdauer variieren je nach Fahrzeugmodell. Kunden laden über den Porsche Charging Service während der Mietdauer kostenfrei; bei der Fahrzeugübergabe erhalten sie zudem eine ausführliche Einführung in die Elektromobilität. Buchung und Abrechnung erfolgen per Kreditkarte.



Falls Sie einen Porsche länger als 28 Tage fahren wollen, können Sie statt zu „Porsche Drive Rental“ zum „Porsche Drive Abo“ wechseln: Porsche startet Auto-Abo - Sportwagen für 6 Monate. Fahrzeuge können dort zu einem monatlichen Paketpreis und für eine Mindestlaufzeit ab sechs Monaten gemietet werden. Falls Sie noch länger einen Porsche fahren wollen, bleiben noch die Möglichkeiten Leasing oder Kauf.



