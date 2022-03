Hans-Christian Dirscherl

Playmobil verkauft ab sofort ein Hammermodell für Auto-Fans: Den Porsche 911 Carrera RS 2.7. Auto-Historie pur.

Vergrößern Porsche 911 Carrera RS 2.7 von Playmobil ab sofort erhältlich © Playmobil

Playmobil bringt nach VW Käfer, VW Camper T1 und dem Aston Martin von James Bond einen weiteren automobilen Klassiker als Playmobil-Modell auf den Markt: Den Porsche 911 Carrera RS 2.7. Achtung: Vergleichen Sie vor dem Kauf die Preise bei den einzelnen Anbietern:

Um dieses Auto geht es

Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 schrieb Automobilgeschichte, die Sie hier bei Porsche direkt nachlesen können. Er war 1973 das schnellste deutsche Serienauto. Seit markanter Heckspoiler bekam schnell den Spitznamen „Entenbürzel“. Der leicht gebaute Straßensportwagen (mit dem Zusatz „Sport“ gab es eine nochmals gewichtsreduzierte Version ) war kompromisslos auf Fahrspaß ausgelegt, Komfort stand nicht im Lastenheft. Mit diesem Modell hielt zudem die Bezeichnung „Carrera“ Einzug in die 911er-Reihe: „Als erster Elfer erhält der RS 2.7 den Schriftzug „Carrera“, angelehnt an den Straßenklassiker Carrera Panamericana“, erklärt Porsche.

Vergrößern Zwei Figuren mit weiterem Zubehör liegen dem Auto bei. © Playmobil

Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 wurde wie damals beim 911er üblich von einem luftgekühlten 6-Zylinder-Boxermotor im Heck angetrieben. Aus 2687 ccm holte der Wagen 210 PS hervor. Damals war das pures Adrenalin, heute liefern Motoren mit weniger Hubraum durchaus mehr PS (meist dank Turbo-Aufladung). Die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche mit 245 km/h an.

Vergrößern Beim Anblick dieses Motors bekommen Auto-Enthusiasten weiche Knie. © Playmobil

Das Playmobil-Modell

Diesen Porsche 911 Carrera RS 2.7 in dem markanten Gelb verkauft Playmobil als 25 x 11 x 8 cm großes Modell ab dem 25. März 2022, also ab heute! Zwei Playmobilfiguren liegen bei, eine davon mit cooler Sonnenbrille. Zum Einsetzen der Figuren in das Wageninnere ist das Dach abnehmbar. Wird die Motorhaube am Heck geöffnet, gibt sie den Blick auf den 6-Zylinder-Boxermotor frei.

