Pornhub: Mathe-Lehrer gibt Nachhilfe über Porno-Portal

Ein Lehrer aus Taiwan nutzt die Plattform Pornhub, um seinen Video-Nachhilfeunterricht zu bewerben.

Vergrößern Changshu gibt Nachhilfe auf Pornhub. © Pornhub

Auf der Porno- und Erotik-Plattform Pornhub ist in den vergangenen Wochen ein Mathematik-Lehrer aus Taiwan zur Internet-Sensation avanciert. Der 34-Jährige zieht mit seinem Kanal , den er unter dem Spitznamen „Changshumath666“ viele Zuschauer an, obwohl seine Inhalte ganz und gar nicht erotisch sind.

Changshu nutzt Pornhub nicht etwa für schlüpfrige Clips, sondern für seinen Nachhilfeunterricht in Mathematik. Ganze 226 Videos hat der junge Lehrer bereits auf der Porno-Plattform hochgeladen. Darin steht er meist im grauen Hoody vor einer grünen Schultafel und erklärt unterschiedliche mathematische Zusammenhänge ganz klassisch mit einem Stück Kreide. Trotz, dass Changshus Inhalte so deutlich von der Pornhub-Norm abweichen, kann er sich über viele Zuschauer freuen. Die am häufigsten geschauten Clips zählen zwischen 127.000 und 80.000 Aufrufe. Insgesamt wurden seine Videos auf Pornhub bereits 1,7 Millionen Mal angeschaut. Seine Fan-Gemeinde kann sich mit mehr als 6.000 Abonnenten ebenfalls sehen lassen.

Changshu nutzt Pornhub eigenen Aussagen zufolge als Werbe-Plattform für seine Videos und seine Website. Er hoffte, dass er mit einem Kanal auf Pornhub viele potenzielle Nachhilfe-Schüler erreichen würde – der Plan ging auf. Viele Schüler seien über Pornhub zu ihm gekommen und hätten einen seiner Nachhilfe-Kurse gebucht, so Changshu. Auf diese Weise konnte er jährliche Einnahmen von rund 7,5 Millionen Taiwan-Dollar (umgerechnet 231.000 Euro) generieren. Pornhub scheinen die für die Plattform untypischen Inhalte ebenfalls nicht zu stören. Changshu wurde mittlerweile zum verifizierten Mitglied ernannt.