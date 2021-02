Polizist spielt Musik ab, um Video-Upload zu verhindern

Hans-Christian Dirscherl

Ein Polizist versucht einen ungewöhnlichen Trick, um einen Video-Upload zu verhindern: Er spielt Musik ab.

Vergrößern Polizist spielt Musik ab, um Video-Uploads zu verhindern © instagram.com/p/CLCpHBQjX8r/

Polizisten des Polizeireviers von Beverly Hills versuchen sich anscheinend mit einem ungewöhnlichen Trick davor zu schützen, dass sie gefilmt und die Videos auf Social-Media-Plattformen hochgeladen werden: Sie spielen auf ihrem Smartphone lizenzrechtlich geschützte Musik ab. Das berichtet das Magazin Vice in seiner Onlineausgabe.

Besuch auf einem Polizeirevier

Am zurückliegenden Freitag besuchte ein hinlänglich bekannter Aktivist das Polizeirevier in Beverly Hills. Der Mann ist dafür bekannt, dass er Maßnahmen der Polizei filmt und diese Videos auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Das machte der Mann also auch bei seinem Besuch auf dem Polizeirevier.



Der Polizist, der sich um die Angelegenheit des Mannes kümmerte, kannte diesen und seine Vorgehensweise sicherlich. Als der Polizist sah, dass der Aktivist während des Gesprächs mit ihm filmte, fragte der Beamte, wie viele Menschen zuschauen würden. Der Aktivist antwortete: „Genügend“.

Der Polizist versucht einen ungewöhnlichen Trick

Anscheinend wollte der Polizist jetzt verhindern, dass das Video, das gerade aufgenommen wurde, ebenfalls auf Instagram hochgeladen würde. Der Polizist sagte nämlich erstmal nichts, sondern zückte sein eigenes Smartphone, suchte darauf herum und spielte schließlich ohne jede Erklärung das Lied „Santeria“ der Band Sublime ab. Dabei regelte der Beamte die Lautstärke hoch. Rund eine Minute sagte der Polizist nichts und antwortete auch nicht auf die Fragen des Aktivisten, sondern beschäftigte sich nur mit seinem Smartphone. Etwas später trafen sich die beiden noch einmal außerhalb des Polizeireviers. Auch dieses Mal spielte der Polizist Musik ab und behauptet zudem - erkennbar ironisch - dass er den Aktivisten nicht hören könne (offensichtlich wegen der Musik). Auch ein anderer Polizist spielte ebenfalls Musik von seinem Handy ab. Der Aktivist vermutet deshalb, dass es eine entsprechende Anweisung von oben gäbe.

Um dieses Video geht es

Hier sehen Sie das besagte Video in ganzer Länge auf Instagram und hier nur den relevanten Ausschnitt. Auf dem Polizeirevier ist die Verwendung von Handys laut einem ausgehängten Verbotsschild ausdrücklich verboten.

Der Aktivist vermutet, dass der Polizist hoffte, dass der Uploadfilter von Instagram das Lied beim Hochladen erkennen und das Veröffentlichen des Videos wegen des Urheberrechtsschutzes verhindern würde. Das funktionierte allerdings nicht, Instagram veröffentlichte das Video durchaus.

Rechtlicher Hintergrund: Urheberrechte

Instagram ist laut Vice bekannt dafür, dass es Videos mit urheberrechtlich geschütztem Material konsequent bannt. Auch dann, wenn die geschützte Musik zum Beispiel im Hintergrund spielt. Instagram akzeptiert allerdings durchaus kurze Musiksequenzen, die im Hintergrund spielen. Sofern die aufgenommene lizenzrechtliche Musik nicht der Hauptinhalt des Videos sei, würden die Uploadfilter von Instagram das Hochladen des Videos nicht verhindern, so Vice. Konkret zu dem besagten Polizeivideo wollte sich ein Instagramsprecher aber nicht gegenüber Vice äußern.



Gegenüber Vice erklärte ein Sprecher der Beverly Hills Polizei, dass „das Abspielen von Musik während der Entgegennahme einer Beschwerde oder während der Beantwortung von Fragen keine Vorgehensweise sei, die von der Leitung des Polizeidepartments empfohlen werde“. Man würde die Videos des Beamten gerade überprüfen.

Laut Vice gäbe es aber noch weitere Beispiele für eine derartige Vorgehensweise von Polizeibeamten. Unter anderem würde dabei Musik von den Beatles abgespielt. Deren Rechteinhaber würden laut Vice besonders konsequent gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen.