Polizei warnt vor neuen Whatsapp-Betrugsmasche

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg warnt vor einer neuen Whatsapp-Betrugsmasche, bei der Betrüger mit einem Trick versuchen, die Konten von Opfern zu plündern. Im konkreten Fall sei eine Frau aus Wildenrath von Unbekannten über Whatsapp kontaktiert worden. Diese gaben sich als Mitarbeiter eines Bank-Sicherheitsservices aus und erklärten in Textnachrichten, auf dem Konto der Kontaktierten seien Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Die Frau habe ihre letzte Zahlung an einem manipulierten Kartenterminal getätigt, wodurch Betrüger an die persönlichen Daten der Frau gelangt seien.

In der Whatsapp-Nachricht forderten die Unbekannten dann die Frau dazu auf, per pushTAN über ihr Smartphone die Blockierung der letzten Zahlung zu betätigen, um eine Sperrung ihres Kontos zu verhindern. Die Geschichte hat ein gutes Ende gefunden, denn die Frau schickte den Unbekannten die geforderte TAN-Nummer nicht, wodurch sie auch nicht zu Schaden kam.

So schützen Sie sich vor Whatsapp-Betrugsmaschen

Die Polizei nutzt aber die Gelegenheit, um auf Tipps hinzuweisen, wie man sich vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen schützen kann: