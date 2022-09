Polizei warnt vor Online-Dating-Masche “Love Scamming“

Denise Bergert

Ein angeblicher Arzt aus dem Jemen hat sich über eine Online-Dating-App das Vertrauen einer 58-jährigen Frau erschlichen.

Vergrößern Liebesbetrüger suchen in sozialen Netzwerken, Messenger-Apps und Dating-Portalen nach Opfern. © Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Die Polizei Bayern warnt anhand eines aktuellen Falls vor der Online-Betrugsmasche “Love Scamming“. Die sogenannten Liebesbetrüger machen sich in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten auf die Suche nach gutgläubigen Opfern, die sie um ihr Geld bringen wollen.

“Love Scamming“ und “Romance Scamming“

Bei Facebook, Whatsapp oder auch bei Online-Dating-Portalen geben sich die Betrüger als gutaussehende und interessierte Chat-Partner aus. Beißt eines der Opfer an, gaukeln sie ihm oft über längere Zeit eine Beziehung vor, die sich über die sozialen Netzwerke oder den Messenger abspielt. Diese Betrugsmasche ist unter den Begriffen “Love Scamming“ oder “Romance Scamming“ bekannt.

Angeblicher Arzt aus dem Jemen fordert Geld

Nachdem sie ihren Opfern wochenlang vorgespielt haben, sie hätten ein ernsthaftes Interesse an ihnen, beginnen sie, um Geld zu bitten. In einem aktuellen Fall aus dem Landkreis Neu-Ulm ging eine 58-jährige Frau einem Liebesbetrüger auf den Leim. Der Mann gab an, US-Amerikaner zu sein, der als Arzt im Jemen arbeitet. Da er seinen Job an den Nagel hängen wolle, um zu seiner Geliebten zu reisen, bat er die Frau um die Übernahme seiner Reisekosten. Sein Opfer überwies daraufhin einen hohen vierstelligen Betrag auf ein Konto im Ausland. Als der Betrüger weiter Geld forderte, schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ob ihre Bank das überwiesene Geld zurückholen kann, ist derzeit noch unklar.

Darauf sollten Sie achten

Um selbst kein Opfer von “Love Scamming“ zu werden, rät die Polizei, mit der Veröffentlichung privater Daten in sozialen Netzwerken und auf Dating-Portalen sparsam und vorsichtig umzugehen. Die Betrüger suchen gezielt nach solchen Details und nutzen sie dann, um ihren Opfern Gemeinsamkeiten vorzutäuschen. Es sei außerdem ratsam, die Privatsphäre-Einstellungen der Netzwerke und Messenger zu nutzen. Wer nicht für Fremde sichtbar ist, wird auch nicht so leicht zur Zielscheibe für Cyber-Stalker und Cyber-Mobber.

