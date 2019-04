Polizei warnt vor Mails mit gefälschten Rechnungen und Malware

Hans-Christian Dirscherl

Betrüger versuchen mit Mails, die sich als Rechnungen tarnen, Malware auf Windows-PCs einzuschmuggeln. Eine aktuelle Liste der angeblichen Absender.

Die Polizei von Niedersachsen warnt davor, dass Internet-Betrüger immer noch im großen Stil Fake-Rechnungen per Mail an potenzielle Opfer verschicken. Die Ganoven verwenden unterschiedliche Firmennamen als Absender für ihre angeblichen Rechnungen. Die Firmennamen sind teilweise frei erfunden, teilweise handelt es sich aber auch um tatsächlich existierende Unternehmen.

Die Betreffzeile der Betrügermails nimmt Bezug auf eine angeblich nicht durchführbare Kontoabbuchung. Die Mails sind in der Regel in nahezu einwandfreiem Deutsch geschrieben und wirken vergleichsweise authentisch. In den Mails wird den Adressaten mit unterschiedlichen Maßnahmen gedroht, beispielsweise mit Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder der Hinzuziehung eines Inkassobüros. In der Mail stehen, wie die Polizei betont, „fast ausschließlich komplette Personendatensätze (Vorname, Nachname, Anschrift und Rufnummer) der Angeschriebenen“, die laut den Betroffenen, die sich bei der Polizei gemeldet haben, auch real seien beziehungsweise waren.

Die Betrüger wollen mit den gefakten Rechnungsmails Schadsoftware auf die PCs der Adressaten schmuggeln. Die Malware verbirgt sich entweder in einem Mailanhang oder soll per Link heruntergeladen werden.

Die Mailadressen, von denen diese Betrügermails verschickt werden, sind vorgetäuscht. Meist handelt es sich dabei um private Mailadressen, beispielsweise von t-online.de.

Wichtig: Seriöse Unternehmen verschicken Mahnung in der Regel per Postbrief.

Die Polizei hat diese Liste mit den missbräuchlich genutzten Unternehmensnamen zusammengestellt (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; links die Namen aus den Spammails und rechts die echten Unternehmensnamen):

Commdoo GmbH/AG - CommDoo GmbH

Easycash AG - Ingenico Payment Services GmbH

Giropay eG - giropay GmbH

Concardis GmbH/GbR - Concardis GmbH

EOS GmbH & Co KG - EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH

DirectPay AG - scheint es im deutschsprachigen Raum nicht zu geben, aber vermutlich in Anlehnung an den Dienst paydirekt der Sparkassen

VR-Pay Virtuell GmbH - VR Payment GmbH (Volks&Raiffeisenbank)

Wirecard GmbH - Wirecard AG

EasyPay GbR - scheint es im deutschsprachigen Raum nicht zu geben, aber vermutlich in Anlehnung an den Dienst von Swisscom

Paycom GmbH - scheint es im deutschsprachigen Raum nicht zu geben

SecuPay GmbH - secupay AG

Micropayment GmbH/AG/eG - micropayment GmbH

Heidelpay Co KG/Limited & Co KG/eG - heidelpay GmbH

Novalnet GmbH/Limited & Co KG - Novalnet AG

Sofortueberweisung/Sofortüberweisung AG/eG - Sofort GmbH/Klarna

Expercash Limited & Co KG/ GmbH & Co KG - scheint es im deutschsprachigen Raum nicht zu geben

SafeCharge GmbH - SafeCharge Limited

Girosolution - GiroSolution GmbH

Worlpay - Worldpay, LLC

Paymorrow - InterCard AG / Geschäftsbereich Paymorrow

Docdata Payments Co KG - CM Payments B.V. - Part of CM Payments

Payone GmbH - BS PAYONE GmbH (Tochterunternehmen der Deutscher Sparkassen Verlag GmbH)

Telecash eG - Telecash von First Data GmbH

Ecardon - ecardon payments GmbH



Wie immer gilt: Klicken Sie nicht auf Mailanhänge von Ihnen unbekannten Mails und auch nicht auf Links in Ihnen unbekannten Mails. Vergewissern Sie sich bei unerwarteten Mails oder Ihnen verdächtig erscheinenden Mails immer auf einem anderen Weg beim Absender, ob dieser die Mail tatsächlich verschickt hat.



Falls Sie Opfer einer derartigen Betrugsmail werden, dann erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.



Halten Sie den Virenscanner Ihres Windows-Rechners immer auf dem aktuellen Stand und spielen Sie Sicherheitsupdates für Ihr Windows zeitnah auf. Heute hat Microsoft übrigens für Windows wieder neue Sicherheits-Updates bereitgestellt.