Polizei warnt vor Betrug bei PS5-Angeboten - so schützen Sie sich

Panagiotis Kolokythas

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Käufer von Playstation 5 und Grafikkarten hereingelegt werden. So schützen Sie sich.

Vergrößern Betrüger nutzen geringes Angebot an Playstation-5-Konsolen aus © Sony

Die Polizei Schwaben Nord warnt in ihrem Polizeibericht die Verbraucher vor einer fiesen Betrugsmasche, die die Tatsache ausnutzt, dass Playstation-5-Konsolen und Grafikkarten weiterhin nur in geringen Mengen erhältlich sind. Es gäbe in letzter Zeit vermehrt Anzeigen von Geschädigten, die nach dem Kauf und der Bezahlung der Produkte über Portale wie Ebay die erworbene Ware nicht geliefert bekommen haben. Die Betrüger ergaunern die Zugangsdaten von Händler-Konten, um dann im Namen dieser Händler die Ware anzubieten, und dies zu deutlich über den von den Herstellern empfohlenen Preisen.

Nachdem die Betroffenen dann die bestellten Produkte per Vorabüberweisungen auf Konten aus Deutschland oder dem europäischen Ausland bezahlt haben, erhalten sie die Ware nicht. "Hierbei besteht in der Regel keinerlei Käuferschutz und auch keine Möglichkeit mehr, das Geld zurückzufordern", warnt die Polizei.

Polizei gibt Tipps: So schützen Sie sich vor dieser Masche

Verbraucher sollten bei entsprechenden Angeboten für Playstation-5-Konsolen und Grafikkarten wachsam sein, empfiehlt die Polizei. Insbesondere sollte auf die Zahlungsmethode geachtet werden. Außerdem empfehle es sich zu überprüfen, ob über den Händler-Account schon in der Vergangenheit die gleiche Ware angeboten und positiv bewertet wurde. "Ferner bietet sich bei gewerblichen Verkäufern auch eine Überprüfung der Adress- und Kontaktdaten auch außerhalb der betroffenen Plattform an. Für Verkäufer (und auch Käufer) empfiehlt es sich die eigenen Accounts mittels 2-Faktor-Authentifizierung zusätzlich gegen Missbrauch abzusichern", so die Polizei.

Playstation 5: Diese Shops haben immer wieder Kontingente im Angebot