Polizei warnt: Angebliche IHK-Mails verseuchen PCs

Hans-Christian Dirscherl

Die Polizei warnt vor Mails, die angeblich von der IHK kommen. Die gefälschten Mails infizieren Rechner mit Schadsoftware.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen beziehungsweise deren "Zentrale Ansprechstelle Cybercrime für die niedersächsische Wirtschaft" warnt vor Mails, die angeblich von der IHK (Industrie- und Handelskammer) kommen. Die gefälschten Mails infizieren Rechner mit Schadsoftware.

Demnach hat die IHK die Polizei darüber informiert, dass derzeit Mails im Umlauf seien, die die von der Domain ihk-studien.de kommen (beispielsweise von „schneider@ihk-studien.de“) und zu einer Umfrage aufrufen würden. Die entsprechenden Mails enthielten Links auf eine IP-Adresse, die aber laut Polizei unter Umständen mit Schadsoftware infiziert sind.



Deshalb sollten die Empfänger keinesfalls auf die Verlinkungen klicken! Die IHK betont, dass diese Mails nicht von der Industrie- und Handelskammer gesteuert oder versendet werden.



Die angeblichen IHK-Mails sind folgendermaßen aufgebaut:



„Hallo [ANREDE],



Unternehmen wie [FIRMENNAME] sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie und jeder einzelne Mitarbeiter tragen maßgeblich zum hervorragenden Ruf und der hohen Qualität der Marke Made in Germany bei.



Damit das in der Zukunft so bleibt, ist es wichtig neue Trends frühzeitig zu erkennen, um Innovationen mit ihrer Unternehmenskultur zu verbinden und den erreichten Vorsprung weiter auszubauen.



Eine aktuelle IHK Studie in Kooperation mit Workation HUB zeigt auf, wie sich die heutige Arbeitswelt in Unternehmen wandelt und welche Maßnahmen erfolgreich sind, um neue Mitarbeiter und neue Kunden anzuziehen und zu binden.



Je mehr Mitarbeiter aus Ihrem Unternehmen an der Studie teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse für Sie.



Dafür dürfen sie gerne diese E-Mail benutzen und als Einladung intern weiterleiten. Die Studienergebnisse sind exklusiv für Teilnehmer vorbehalten.



Hier geht es zur Studie:

Jetzt teilnehmen und Studienergebnisse sichern



--



Diplom-Volkswirt (Uni) Andreas Schneider

IHK Studien Team



P.S.: Zum Zeitpunkt meiner Recherche war die Webseite [FIRMEN-INTERNETADRESSE] nicht DSGVO konform. Die Ergebnisse vom DSGVO-Check finden Sie hier.“ Zitat Ende