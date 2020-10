Hans-Christian Dirscherl

Die Pleiten-, Pech- und Pannenserie der hochpreisigen Elektro-Limousine Polestar 2 setzt sich fort. Zum zweiten mal müssen fast alle Fahrzeuge außerplanmäßig in die Werkstatt.

Vergrößern Polestar 2: Neuer Rückruf für fast alle Fahrzeuge - Desaster geht weiter

Das Auto-Startup Polestar erlebt mit brutaler Härte, wie schwer es ist, ein neu entwickeltes Elektro-Auto in einwandfreier Qualität in den Verkauf zu bringen. Das sollte all den notorischen Kritikern zu denken geben, die zum Beispiel bei Tesla über etwaige schlechte Spaltmaße nörgeln oder beim VW ID.3 kritisieren, dass einige der versprochenen Funktionen erst als Software-Update nachgeliefert werden.



Denn das schwedisch-chinesische Unternehmen Polestar (das jeweils zur Hälfte Volvo und Geely gehört) muss erneut fast alle Exemplare seines Elektro-Autos Polestar 2 zurückrufen. Dieses Mal sind Probleme mit dem Wechselrichter und der Kühlmittelheizung der Akkus (High Voltage Coolant Heater, HVCH) der Grund für den außerplanmäßigen Besuch der fast noch nagelnauen Polstar-2-Modelle in der Werkstatt. Die HVCH ist zudem auch für die Innenraumbeheizung zuständig.



4.586 Fahrzeuge sind von dem Wechseltrichteraustausch betroffen, also nahezu alle bisher ausgelieferten Wagen. Bei 3.150 Fahrzeugen wird der Hochspannungs-Kühlmittelerhitzer repariert.



Die Werkstatt tauscht den Wechselrichter aus. Beim Hochspannungs-Kühlmittelerhitzer werden einzelne Teile ausgewechselt. Bei diesem Werkstattbesuch spielt Polestar auch gleich noch ein Software-Update auf, die Over-The-Air-Updates als Funktionalität nachliefert. Polestar informiert die betroffenen Besitzer ab dem 2. November 2020 per Mail.



Bei Fahrzeugen, die erst noch zur Auslieferung anstehen, kann es zu Verzögerungen kommen, weil dort die betreffenden Teile auch noch ausgetauscht werden müssen.



Das ist bereits der zweite große Rückruf für den Polestar 2. Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass der Polestar 2 während der Fahrt abrupt seine Leistung verlieren kann. Fast alle bis dato ausgelieferten Polestar 2 mussten zurück in die Werkstatt, wo ein Software-Update dieses Problem beheben sollte.



Wir konnten den Polestar 2 im Sommer 2020 testen, unseren Bericht finden Sie hier Polestar 2 angetestet - flüsterleise 408-PS-E-Limousine fordert Tesla Model 3 zum Duell.