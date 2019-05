Polen klagt: Desaster für EU-Urheberrechtsreform droht

Panagiotis Kolokythas

Polen klagt gegen die von der EU beschlossene Urheberrechtsreform vor dem EuGH. Die Richter könnten die Reform noch kippen...

Vergrößern Polen klagt gegen die EU-Urheberrechtsreform und Artikel 13 © Vector Plus Image / Shutterstock.com

Das EU-Mitgliedsland Polen hat vor dem obersten europäischen Gericht, EuGH, eine Klage gegen die kürzlich in der beitrag_id link 2418508 EU beschlossene Urheberrechtsreform eingereicht. Die Regierung Polens befürchtet, dass mit Inkrafttreten der EU-Urheberrechtsreform eine "präventive Zensur" in Europa eingeführt werden könnte. Viele Kritiker der Reform befürchten, dass beitrag_id link 2416049 mit Artikel 13 (in der endgültigen Abstimmungsvorlage: Artikel 17) auch Upload-Filter eingesetzt werden könnten.

Den Kritikern schließt sich auch die Regierung von Polen an und befürchtet, dass durch die Upload-Filter eine Zensur von Inhalten gefördert werden könnte, was letztendlich die Meinungsfreiheit der Bürger bedrohe. Die Nachrichtenagentur Reuters url link https://www.reuters.com/article/us-eu-copyright-poland/poland-files-complaint-with-eus-top-court-over-copyright-rule-change-idUSKCN1SU0T9 zitiert _blank den polnischen Außenminister Konrad Szymanski mit den Worten: "Dieses System kann dazu führen, dass Vorschriften erlassen werden, die der präventiven Zensur entsprechen, die nicht nur in der polnischen Verfassung, sondern auch in den EU-Verträgen verboten ist."

Konkret hat Polen eine Klage gegen die von der EU beschlossene Richtlinie 2019/790 eingereicht. Der IT-Anwalt Christian Solmecke analysiert die Erfolgsaussichten der Klage in url link https://www.wbs-law.de/urheberrecht/klage-gegen-eu-urheberrechtsreform-polen-zieht-vor-den-eugh-80339/ seinem Blog wbs-law.de. _blank Laut Solmecke handelt es sich bei der Klage um eine sogenannte Nichtigkeitsklage, die Mitgliedsstaaten der EU eine Art Rechtsschutz gegen Akte der Unionsorgane biete. Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, müsse nun aufgrund der Nichtigkeitsklage prüfe n, ob die Urheberrechtslinie unter Beachtung aller geltenden Regeln erlassen wurde und nicht gegen höherrangige Rechtsvorschriften der EU verstoße.

Aber vielleicht sollten sie doch lieber warten, denn die Richter könnten der Meinung von Solmecke zufolge durchaus in der Richtlinie eine Verletzung der EU-Grundrechte sehen. Sollte dies geschehen, dann würde das EuGH die Richtlinie aufheben und die Urheberrechtsreform damit für von Anfang an als nichtig erklären. "