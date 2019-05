Pokémon Rumble Rush für Android veröffentlicht

Denise Bergert

The Pokémon Company hat mit Rumble Rush einen neuen Pokémon-Titel für Googles mobiles Betriebssystem Android veröffentlicht.

Vergrößern Pokémon Rumble Rush steht im Play Store zum Download bereit. © The Pokémon Company

Das 2017 unter dem Titel Pokéland angekündigte Mobile-Game von The Pokémon Company ist nun unter dem Namen Pokémon Rumble Rush für Android in Europa und den USA erhältlich. Pokémon Rumble Rush steht ab sofort kostenlos über den Play Store zum Download bereit. Für iOS soll das Spiel ebenfalls erscheinen. Ein Release-Termin für die Apple-Plattform steht jedoch noch aus.

In Pokémon Rumble Rush erkunden Spieler mit Pokémon an ihrer Seite eine Welt voller unerforschter Inseln. Die Steuerung der kleinen Monster erfolgt per Touchscreen und ist sogar per Einhandbedienung des Smartphones möglich. Für Wiederspielwert sorgt die Tatsache, dass sich die Inseln und Seengebiete in Pokémon Rumble Rush alle zwei Wochen ändern. So können bei einer Rückkehr zu bereits besuchten Inseln immer wieder neue und stärker Pokémon gefunden werden. Mit Hilfe von Bauteilen lassen sich die Pokémon in der eigenen Sammlung verbessern. In Oberboss-Marathons warten zudem unterschiedliche Belohnungen. Um Pokémon Rumble Rush spielen zu können, sind mindestens Android 4.4 sowie ein Snapdragon 410 als integrierter Prozessor notwendig.

