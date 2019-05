René Resch

Google hat die Web-Suche um Podcasts erweitert. Diese werden nun direkt in der Suche angezeigt und können abgespielt werden.

Vergrößern Podcasts nun direkt über Google-Suche abspielbar © Google

Über Google können nun Podcasts direkt abgerufen werden, denn Podcasts sind ab sofort in der Google-Websuche integriert. Sucht man neuerdings nach einem Podcast, können die gefundenen Suchergebnisse auch direkt abgespielt werden. Dazu spielt der neue Web-Player den Podcast per Klick ab.

Sie brauchen also keine zusätzliche Podcast-App mehr, auch ein abonnieren ist dann nicht mehr von Nöten. Über den Web-Player können Sie zusätzlich Podcast-Folgen als „gehört“ markieren, was natürlich nur Sinn macht, wenn man den Podcast auch abonniert hat. In der Suche sollen Podcast-Episoden dabei nicht nur anhand des Titels, sondern vielmehr im Hinblick auf den inhaltlichen Kontext dargestellt werden.

Wahlweise lassen sich die Podcast-Episoden aber auch abspeichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Google-eigenen Podcast-App oder Googles Home-Lautsprecher abzuspielen.

Passend dazu: Podcasts: Alles was Sie wissen müssen